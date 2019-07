Serie A: il 29 luglio il sorteggio del calendario

Verrà svelato lunedì 29 luglio a Milano il calendario 2019/20 della Serie A. Lo annuncia la Lega Calcio in una nota. L'evento verrà trasmesso a partire dalle 18.45. La prossima stagione prenderà il via con gli anticipi di sabato 24 agosto 2019 per concludersi il 24 maggio 2020. La sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

Tre i turni infrasettimanali, mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni delle Nazionali, precisamente l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo 2020. Al via, nella stagione in cui saranno celebrati i 90 anni dalla nascita del girone unico, tutte le 12 squadre che hanno vinto almeno uno Scudetto dal 1929/1930.