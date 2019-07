Serie A 2019/20, le date ufficiali: inizio 25 agosto, chiusura il 24 maggio

16/07/2019

In attesa del sorteggio del calendario completo di anticipi e posticipi, la Lega Serie A ha ufficializzato le date del prossimo campionato. La Serie A 2019/20 inizierà domenica 25 agosto 2019, l'ultima giornata sarà domenica 24 maggio 2020. Sono previsti tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre, 22 aprile) e cinque soste: quattro per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo) mentre l'ultima sarà a cavallo di capodanno, con il ritorno della sosta invernale dal 29 dicembre al 5 gennaio che manda in pensione il boxing day dopo una sola stagione.