Serie A: Sassuolo-Torino 1-1, Sanabria risponde a Pinamonti

SASSUOLO-TORINO 1-1

La striscia di vittorie dei neroverdi si ferma a quattro, i granata mancano l'aggancio all'ottavo posto

Sassuolo-Torino, un pari che serve a poco







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nell'ultimo match della 28a giornata di Serie A, Sassuolo e Torino pareggiano 1-1 al Mapei Stadium: la striscia di vittorie dei neroverdi si ferma a quattro, i granata mancano l'aggancio all'ottavo posto. Nel primo tempo gioca meglio il Toro (traversa di Radonjic al 32'), ma è il Sassuolo a passare in vantaggio con il tap-in vincente di Pinamonti (36'). Nella ripresa i granata riacciuffano il meritato pari con una splendida torsione in tuffo di testa di Sanabria al 66'. Un gol annullato per parte di Laurentié e Radonjic.

LA PARTITA

Una cercava la quinta vittoria di fila, l'altra i tre punti per agganciare Fiorentina e Bologna all'ottavo posto: il pareggio finale non fa felici Sassuolo e Torino e se c'è una squadra che ha qualche rammarico in più è senza dubbio quella di Juric, che per lunghi tratti ha giocato meglio degli avversari, soprattutto nel primo tempo, chiuso sotto a causa dell'unica occasione rilevante creata dai padroni di casa. Il Toro ha pagato la mancanza di cattiveria nelle conclusioni e solo un eurogol di Sanabria ha evitato una sconfitta immeritata. Dionisi può guardare il bicchiero mezzo pieno, visto che la sua squadra è imbattuta nelle ultime 5 gare e sta attraversando un ottimo momento di forma.

Dionisi preferisce Ferrari a Erlic come centrale di difesa, solito tridente con Berardi, Pinamonti e Laurentié. Juric recupera Miranchuk, ma il russo parte dalla panchina: alle spalle di Sanabria ci sono Vlasic e Radonjic. In difesa Gravillon vince il ballottaggio con Djidji. Sassuolo e Torino sono due squadre a cui piace costruire dal basso e nei primi 12' regna grande equilibrio. Con il passare dei minuti il Toro prende coraggio e campo, trascinato da Sanabria: l'attaccante paraguayano si rende pericoloso due volte, prima con una mezza-rovesciata murata da Ferrari (13') e poi con un colpo di testa che termina a fil di palo (16'). Ci prova anche Rodriguez al 18', ma il suo sinistro è deviato in angolo da Toljan. Il Sassuolo fatica a fare gioco nella metà campo granata, Pinamonti non viene mai servito a dovere e così per vedere il primo tiro nello specchio bisogna aspettare il 26', un sinistro centrale di Berardi tra le braccia di Milinkovic-Savic. Intorno alla mezzora sale in cattedra Radonjic: il serbo prima conclude a lato da fuori area, poi colpisce una clamorosa traversa con una botta di destro (32'). Nel momento migliore del Toro, il Sassuolo trova il vantaggio: Milinkovic-Savic respinge il sinistro a giro di Berardi proprio sui piedi di Pinamonti che a porta vuota non sbaglia. Implacabile l'ex Inter che colpisce al primo pallone vero toccato. Il gol subito manda in sofferenza i granata, che perdono la brillantezza mostrata nella prima mezzora. Il Torino gioca meglio, ma il Sassuolo è più cinico e con l'unico tiro pericoloso va al riposo in vantaggio.

La ripresa si apre con un colpo di testa di Schuurs alto di poco (54') e tre minuti dopo il Sassuolo organizza il contropiede perfetto: Maxime Lopez ruba al limite della propria area il pallone a Ricci e innesca il contropiede di Laurentié, che lascia sul posto Gavrillon e fulmina sotto le gambe Milinkovic-Savic. Tutto molto bello, ma il Var ravvisa il fuorigioco dell'attaccante francese. Scampato il pericolo, il Toro si fa pericoloso con il solito Radonjic (conclusione contrata da Ferrari e Toljan) e trova il meritatissimo pari al 66': il neo-entrato Lazaro pennella sulla testa di Sanabria, che in torsione in tuffo fulmina Consigli (66'). Quattro minuti dopo e le due squadre pareggiano anche i gol annullati, quando Vlasic parte in leggero fuorigioco, si invola verso Consigli e serve Radonjic che segna a porta vuota. I due tecnici provano a pescare dalla panchina il jolly, ma il risultato non cambia più.

LE PAGELLE

Pinamonti 6,5 - Entra davvero poco nel vivo del gioco, tocca pochissimi palloni ma si fa trovare nel posto giusto al momento giusto.

Berardi 6 - Non la migliore serata dell'attaccante di Dionisi, che ha il solo merito di scoccare il tiro da cui nasce il tap-in vincente di Pinamonti. Per il resto troppo poco.

Frattesi 5,5 - Gara sottotono del centrocampista della nazionale, poco propositivo e nel finale anche piuttosto nervoso tanto da meritarsi il cartellino giallo.

Sanabria 7 - Il gol in torsione di testa in tuffo è davvero molto bello, ma non è la sola cosa buona della sua partita. Già nel primo tempo ci prova in un paio di occasioni senza fortuna.

Radonjic 6,5 - Ottima prova del trequartista serbo, che mette spesso in crisi la difesa neroverde con i suoi movimenti. Sfortunato in occasione della traversa, sigla il 2-1 a porta vuota ma Vlasic parte in netto fuorigioco.

Singo 5 - In fase offensiva è intraprendente e pericoloso, ma si perde Pinamonti in occasione del gol. Un errore grave che il Torino paga a carissimo prezzo.

IL TABELLINO

SASSUOLO-TORINO 1-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Ferrari 6, Tressoldi 5, Rogerio 5,5; Frattesi 5,5 (44' st Thorstvedt), Maxime Lopez 6,5, Matheus Henrique 5,5 (29' st Harroui 6); Berardi 6 (32' st Bajrami 5,5), Pinamonti 6,5 (29' st Defrel 5,5), Laurienté 6. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Ceide, Romagna, Zortea, Erlic, Cannavaro. All.: Dionisi 6

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Gravillon 5,5 (41' st Djidji sv), Schuurs 6, Buongiorno 6; Singo 5 (10' st Lazaro 6,5), Ricci 5,5, Linetty 6, Rodriguez 6 (41' st Vojvoda sv); Vlasic 6, Radonjic 6,5 (36' st Miranchuk sv); Sanabria 7 (41' st Pellegri sv). A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Adopo, Seck, Gineitis. All.: Juric 6

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 36' Pinamonti (S), 21' st Sanabria (T)

Ammoniti: Frattesi (S), Linetty (T)

Espulsi: -

Note: Ammonito al 27' st Juric (T) per proteste

LE STATISTICHE

• Il Sassuolo ha evitato la sconfitta contro il Torino in Serie A nelle ultime tre sfide (1V, 2N), la propria striscia migliore dal periodo tra novembre 2014 e gennaio 2017 con Eusabio Di Francesco in panchina (cinque - 2V, 3N).

• Sassuolo e Torino hanno pareggiato 1-1 il 50% dei confronti disputati al Mapei Stadium in Serie A (5 su 10).

• Il Sassuolo è imbattuto da cinque partite consecutive in Serie A (4V, 1N) per la prima volta dal marzo 2022 (sei gare, 4V, 2N).

• Andrea Pinamonti ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie A, solo uno in meno rispetto alle 21 apparizioni precedenti con la maglia del Sassuolo nella competizione (3).

• Il Torino è diventata la 17a squadra diversa contro cui Andrea Pinamonti vanta almeno un gol in Serie A.

• Il Sassuolo ha segnato 9 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, solo il Napoli (14) e l'Atalanta (10) ne contano di più in questa stagione di Serie A.

• Quello di Andrea Pinamonti è il primo gol segnato in casa dal Sassuolo nel primo tempo contro il Torino in Serie A dal 20 gennaio 2016 (Francesco Acerbi, 1-1 finale).

• Antonio Sanabria, ex del Sassuolo, ha realizzato otto gol in questa Serie A: solo nel 2015/16 (11 con lo Sporting Gijon ne LaLiga) ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei.

• Antonio Sanabria ha realizzato fuori casa sette degli otto gol stagionali in Serie A con il Torino, meno solo di Victor Osimhen in stagione (11).

• Antonio Sanabria è il secondo giocatore straniero del Torino a segnare in tre trasferte di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Adem Ljajic tra l'aprile-agosto 2017 (cinque per lui).