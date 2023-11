Serie A, Sassuolo-Salernitana 2-2: Thorstvedt risponde a Ikwuemesi e Dia

SASSUOLO-SALERNITANA 2-2

La doppietta del norvegese evita il ko a Dionisi, sotto di due reti al 17'. Sfuma la prima vittoria dei granata e di Inzaghi

Sassuolo-Salernitana, le foto del match







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si apre con un divertente 2-2 tra Sassuolo e Salernitana la dodicesima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium, granata avanti di due reti già al 17' grazie a Ikwuemesi (5') e Dia, ma Thorstvedt realizza tra fine primo tempo (36') e inizio ripresa (52') la doppietta che evita il ko agli uomini di Dionisi. Sfuma la prima vittoria per la formazione di Pippo Inzaghi, che si porta a 5 punti. I neroverdi, invece, salgono a quota 12.

LA PARTITA

Un 2-2 che non serve a nessuno: né al Sassuolo che non vince dal 2-1 all'Inter, né alla Salernitana che non riesce ancora a vincere nonostante il doppio vantaggio al Mapei Stadium. Primo tempo divertente e ricco di gol e occasioni: al 5', infatti, i granata sono già in vantaggio con Ikwuemesi, che sfrutta l'assist di Mazzocchi scattando sul filo del fuorigioco battendo Consigli. La conferma del pessimo avvio dei neroverdi arriva al 17', quando Tchaouna serve in area Dia che raddoppia. In mezzo, una grande parata di Ochoa su Castillejo. Al 36', però, i padroni di casa accorciano le distanze: sponda di testa di Defrel ed inserimento vincente di Thorstvedt, che segna il suo secondo gol di fila. Prima dell'intervallo, Pinamonti sfiora il 2-2 con un clamoroso destro a giro che si stampa sul palo, poi vanno vicini al gol anche Boloca per i padroni di casa e Tchaouna per gli ospiti.

Nella ripresa, Inzaghi lascia negli spogliatoi Daniliuc inserendo Bradaric, ma i neroverdi ripartono dall'insistenza degli ultimi minuti prima dell'intervallo e pareggiano al 52', ancora con un altro inserimento di Thorstvedt su assist di Viña. Il gol subito dà il via alla partita di Candreva, che al 55' entra al posto di Tchaouna, e di Simy, che sostituisce Ikwuemesi. Nel finale entrano Volpato e Laurienté per i padroni di casa e Ochoa deve compiere diverse parate per evitare di capitolare: la più clamorosa è su Berardi dopo il palo colpito da Mulattieri. Finale senza ulteriori acuti: finisce 2-2, con la Salernitana che resta ultima a 5 punti e il Sassuolo che sale a quota 12, senza però ritrovare la vittoria.

LE PAGELLE

Thorstvedt 7,5 - L'uomo del momento in casa Sassuolo: le sue due reti salvano Dionisi dal ko.

Pinamonti 6 - Poche occasioni, sfiora il gol con un destro che si stampa sul palo.

Ochoa 7 - Se la Salernitana esce dal Mapei con un punto è merito del portierone messicano, che compie diverse parate.

Dia 7 - Strepitosa la rete del momentaneo 2-0, poi si mette a disposizione dei compagni.

IL TABELLINO

SASSUOLO-SALERNITANA 2-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6, Ferrari 5,5, Viña 6; Boloca 6, Thorstvedt 7,5; Berardi 6, Castillejo 6 (27' st Volpato 6,5), Defrel 6,5 (27' st Laurienté 5,5); Pinamonti 6 (36' st Mulattieri 6). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Tressoldi, Racic, Bajrami, Lipani, Ceide. All.: Dionisi 6

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa 7; Daniliuc 5,5 (1' st Bradaric 6), Fazio 6,5, Pirola 6, Mazzocchi 6,5; Maggiore 5,5 (39' st Martegani sv), Bohinen 5,5 (15' st Legowski 6), Coulibaly 5,5; Tchaouna 5,5 (10' st Candreva 6), Dia 7; Ikwuemesi 7 (11' st Simy 5,5). A disp.: Fiorillo, Costil, Sambia, Gyomber, Lovato, Kastanos, Botheim, Stewart. All.: Inzaghi 6

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 5' Ikwuemesi (SAL), 17' Dia (SAL), 36' e 7' st. Thorstvedt (SAS)

Ammoniti: Ikwuemesi (SAL), Toljan (SAS), Thorstvedt (SAS)

LE STATISTICHE

Il Sassuolo ha pareggiato una partita di Serie A rimontando due gol di svantaggio 71 partite dopo l'ultima volta, non accadeva dal dicembre 2021 contro lo Spezia.

Kristian Thorstvedt è andato in gol in due partite consecutive di campionato per la prima volta dall'aprile 2021 con il Genk (contro Leuven e Sint-Truidense). Il norvegese ha preso parte a cinque gol in Serie A (3 gol, 2 assist), quattro dei quali contro la Salernitana (3 gol, 1 assist).

Kristian Thorstvedt è il secondo calciatore norvegese a realizzare una marcatura multipla in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria dopo Tore Andre Flo (6 gennaio 2005 vs Chievo col Siena).

Kristian Thorstvedt ha segnato tre gol nelle ultime due partite in Serie A, uno in più rispetto alle 39 presenze precedenti nel massimo campionato. Contro la Salernitana Thorstvedt ha realizzando la sua seconda marcatura multipla nei 10 grandi campionati europei (tripletta nel maggio 2021 col Genk contro l'Anversa).

La Salernitana è la 30ª formazione nella storia della Serie A con zero successi nelle prime 12 gare stagionali - di queste solo tre hanno poi evitato la retrocessione a fine campionato (il Cagliari 2005/06, il Varese 1970/71 e la Triestina 1942/43).

Il Sassuolo ha subito almeno un gol in tutte le ultime 20 partite in Serie A stabilendo il proprio primato negativo nella competizione. I neroverdi hanno incassato due reti nei primi 20 minuti di gioco per la prima volta dall'aprile 2023, sempre contro la Salernitana.

La Salernitana ha trovato con Chukwubuikem Ikwuemesi (4:46) il primo gol nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato, il secondo più veloce nel 2023 per i granata dopo quello di Dia il 27 gennaio in casa del Lecce (4:20).

Chukwubuikem Ikwuemesi ha trovato il suo primo gol in Serie A con il settimo tiro in generale nella competizione, il secondo nello specchio. L'attaccante nigeriano è il secondo giocatore della Salernitana a vantare almeno un gol e un assist in questo campionato.

Boulaye Dia ha segnato 20 gol nelle ultime due stagioni di Serie A: meno soltanto di Victor Osimhen (32) e Lautaro Martínez (33) nel periodo e più del doppio rispetto a qualsiasi compagno di squadra (a 9 Candreva).

Loum Tchaouna ha preso parte a tre gol nelle prime tre partite da titolare con la Salernitana (2 gol in Coppa Italia, 1 assist in Serie A).

150ª presenza per Andrea Pinamonti in Serie A; quattro reti per lui in questo campionato, solo una in meno rispetto allo scorso torneo in 32 gare giocate.

Antonio Candreva (479 gare) ha staccato Alessandro Del Piero, Angelo Peruzzi e Giancarlo de Sisti alla 23ª posizione tra i giocatori con più presenze nella storia della Serie A.