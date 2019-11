Serie A, Sassuolo-Bologna 3-1: Caputo show, De Zerbi sorpassa in classifica i rossoblù

SASSUOLO-BOLOGNA 3-1

Il Sassuolo si aggiudica il derby emiliano con il Bologna e supera i rossoblù anche in classifica, dove sale a quota 13 punti. Al Mapei Stadium finisce 3-1, con Francesco Caputo grande protagonista e autore di una doppietta: il primo gol, al 34', arriva dopo una lunga azione offensiva del Sassuolo, quello del 75' è frutto di una sua prodezza individuale. Al 68' in rete anche Boga, inutile il tap-in in piena area di Orsolini al 70'. Sassuolo-Bologna: le foto del match lapresse

LA PARTITA

Non aveva ancora ottenuto due risultati utili consecutivi in questa stagione, e il Sassuolo centra questa mini-impresa in un'occasione importante: un derby tutto emiliano con il Bologna che vale anche il sorpasso in classifica. E consegna alla serie A due grandissimi protagonisti in maglia neroverde: Boga e soprattutto Caputo. Il Sassuolo parte aggredendo il Bologna soprattutto sulle fasce: in particolare è Boga a confermare il periodo di grande forma, impegnando presto Skorupski dopo un gran dribbling, quindi su ripartenza è Caputo a essere murato da un provvidenziale intervento di Danilo. Il Bologna aspetta, ma sa rendersi pericoloso: lo fa con Palacio, che ci prova da lontano, e con Orsolini e Svanberg che dalla distanza chiamano alla parata Consigli. Il più grosso pericolo per il portiere neroverde arriva però su un folle retropassaggio di Marlon, che costringe il compagno a salvarsi in scivolata con il pallone che stava per rotolare nella porta vuota. Dopo un "gol olimpico" dalla bandierina sfiorato da Orsolini, è quindi il Sassuolo a prendere il controllo delle operazioni. E il grande protagonista del match diventa Caputo, che prima liscia clamorosamente un destro al volo su servizio di Berardi, poi si riscatta segnando il primo gol della sua partita al 34' con un destro solo toccato da Skorupski: gran parte del merito ancora una volta per Boga, che salva un pallone sulla linea di fondo e lo rimette al centro per l'azione che sfocerà nel gol.

Il Bologna sembra molto più ispirato nella ripresa, e soprattutto arrabbiato (lo dimostra attaccando costantemente il portatore di palla e collezionando cartellini gialli). Solo Poli riesce però a spaventare concretamente Consigli, mentre i padroni di casa fanno paura quando ripartono (Djuricic e Traoré vanno vicini al raddoppio). Quindi il Bologna ha una colossale occasione per pareggiare quando dopo un corner per il Sassuolo si ritrova con i soli Sansone e Palacio nella metà campo di Consigli: il contropiede due contro zero viene però vanificato da un recupero prodigioso di Magnanelli. E i rossoblù vengono subito puniti, perché dalla parte opposta scappa Boga, che si infila tra Bani e Mbaye e raddoppia al 68'. Passano appena due minuti e Orsolini dimezza il divario, intervenendo su una palla vagante in area dopo smanacciata di Consigli sul cross di Krejci (molle nell'occasione Kyriakopoulos). Ma a chiudere la partita arriva ancora una volta Caputo, che al 75' si inventa il suo capolavoro: entra in area dopo una leggerezza tra Poli e Mbaye, ubriaca Danilo con un dribbling e spara un sinistro formidabile che si infila sotto la traversa. Il Bologna non si arrende: Orsolini si butta su un altro assist di Krejci e deposita il pallone in rete, ma da posizione di fuorigioco. Ci prova anche Dzemaili, ma se qualcuno sfiora un'altra rete è Defrel dall'altra parte. E il Sassuolo ottiene una vittoria importantissima, su cui però anche il Bologna ha una discreta fetta di responsabilità.



IL TABELLINO

SASSUOLO-BOLOGNA 3-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli 7; Toljan 6, Marlon 5,5, Romagna 6, Kyriakopoulos 5,5; Locatelli 6,5 (33' st Bourabia sv), Magnanelli 7, Djuricic 6 (16' st Traoré 6,5); Berardi 6 (29' st Defrel 6), Caputo 7,5, Boga 7.

A disp.: Russo, Turati, Muldur, Peluso, Piccinini, Tripaldelli, Duncan, Raspadori. All.: De Zerbi 7.

Bologna (3-5-2): Skorupski 6; Mbaye 5, Danilo 5,5, Bani 5, Krejci 6,5; Medel 5,5 (16' st Dzemaili6 ), Poli 5,5 (38' st Schouten sv); Orsolini 7, Svanberg 6, Skov Olsen 5 (9' st Sansone 5,5); Palacio 6.

A disp.: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Corbo, Juwara, Cangiano. All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga) 5,5.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 34' Caputo (S), 23' st Boga (S), 25' st Orsolini (B), 30' st Caputo (S)

Ammoniti: Marlon, Magnanelli, De Zerbi (S), Medel, Danilo, Bani, Dzemaili, Svanberg, Mbaye (B)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Tra i giocatori attualmente in Serie A che hanno segnato tutti i gol da dentro l'area, solo Gervinho (31), Mandzukic (31) e Llorente (25) ne hanno realizzati più di Caputo (21).

• Contro il Sassuolo, Orsolini ha trovato il decimo gol in carriera in Serie A, tutti segnati nel secondo tempo.

• Nell’ultima partita contro il Lecce Jeremie Boga aveva completato 10 dribbling, oggi solo due. Nelle nove partite di questa stagione in cui aveva giocato almeno mezz’ora ne aveva sempre completati almeno tre.

• Solo Traorè è più giovane di Boga tra i giocatori del Sassuolo che hanno segnato almeno un gol e servito almeno un assist in questo campionato.

• Caputo è uno dei cinque giocatori di questa Serie A ad aver segnato più di una marcatura multipla, insieme a Lukaku (due), Muriel (tre), Berardi (due) e Immobile (quattro).

• quinto gol di Caputo in questa stagione, 21° complessivo in Serie A, tutti con conclusioni dall'interno dell'area.

• Il Bologna ha sempre trovato il gol nelle sei gare di massimo campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo: sei degli otto totali del Bologna in casa dei neroverdi sono arrivati nella ripresa.

• Il Bologna non perdeva quattro trasferte di fila in Serie A da gennaio-marzo 2018 con Donadoni come allenatore.

• Il Sassuolo torna a vincere contro il Bologna in Serie A dopo sette partite (2N, 5P).

• Il Sassuolo ha tirato 20 volte contro il Bologna, in nessuna partita di questo campionato aveva tentato più conclusioni.

• Nessun giocatore di questa partita ha tirato più di Caputo (cinque) e centrato lo specchio più di lui (due) mentre solo Djuricic (quattro) ha creato più occasioni di lui (tre).