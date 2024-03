Serie A, Verona-Sassuolo 1-0: Swiderski decide la sfida salvezza

VERONA-SASSUOLO 1-0

Al Bentegodi il polacco sblocca una partita nervosa con tanti errori e poche occasioni. Altro grave infortunio per Berardi

Colpo grosso del Verona in zona retrocessione. Nella 27.ma giornata di Serie A la squadra di Baroni vince 1-0 lo scontro salvezza contro il Sassuolo e si porta a 23 punti. Al Bentegodi nel primo tempo tanti errori, poca qualità e gioco bloccato: da una parte Montipò si oppone a Thorstvedt, dall'altra Consigli neutralizza invece i tentativi di Suslov e Cabal. Nella ripresa poi Berardi si infortuna gravemente (rottura del tendine d'Achille) e Swiderski (79') decide il match in ripartenza dopo un errore di Matheus Henrique a centrocampo.

LA PARTITA

Per la sfida salvezza col Sassuolo, Baroni perde Folorunsho per un attacco influenzale all'ultimo e alle spalle di Henry si affida a Noslin, Suslov e Lazovic. Subito a caccia della svolta, Ballardini recupera invece Berardi dopo quasi due mesi di stop e opta per un 4-2-3-1 dinamico con Thorstvedt libero di muoversi tra centrocampo e trequarti. Con punti pesanti in palio, in avvio la gara è tutta di studio e resta bloccata in mediana tra errori di misura, falli e zero lampi nell'uno contro uno. A ritmi bassi Verona e Sassuolo provano ad aumentare i giri sulle corsie, ma con pochi spazi per le imbucate e tanta confusione in costruzione le difese fanno buona guardia. Fino al quarto d'ora di gioco la partita scorre senza grandi emozioni, poi Montipò respinge un bel sinistro di Thorstvedt, Pedersen rischia l'autogol su un cross di Noslin e Henry sfiora il gol dal limite. Occasioni che aumentano un po' il ritmo, ma che non modificano l'inerzia e il tema tattico della gara. Consigli si oppone a un sinistro di Suslov, poi si fa trovare subito pronto sulla respinta di Cabal e il primo tempo termina con le squadre molto imprecise e più concentrate sulla fase di non possesso che sulla manovra offensiva.

La ripresa inizia senza cambi e con lo stesso atteggiamento nervoso e disordinato delle squadre. Da una parte Consigli blocca ancora un tiro di Suslov, dall'altra Berardi sfiora invece il gol su punizione. Una conclusione deviata di Pinamonti termina in corner, poi uno sfortunatissimo Berardi lascia il posto a Castillejo dopo la rottura del tendine d'Achille sugli sviluppi di rinvio sbagliato di Montipò. Infortunio che toglie qualità e certezze ai neroverdi e dà più fiducia al Verona. Un destro di Duda termina sopra la traversa, poi Mitrovic, Swiderski e Bonazzoli prendono il posto di Noslin, Henry e Lazovic. Ballardini invece inserisce Racic per Boloca. Più alto, il Sassuolo prova ad aumentare i giri sulla trequarti, ma l'Hellas resta compatto e colpisce in ripartenza. Dopo un errore di Matheus Henrique, Swiderski ruba palla in mediana, parte sul filo del fuorigioco sull'assist di Bonazzoli e batte Consigli con la complicità di una deviazione di Erlic. Gol che sblocca la gara e segna indelebilmente la battaglia. Nonostante il forcing neroverde nel finale, infatti, il risultato non cambia più. L'Hellas porta a casa tre punti pesantissimi per la salvezza. Il Sassuolo invece perde il suo leader e va a picco.



LE PAGELLE

Cabal 5,5: concede troppo spazio a Berardi e pasticcia un po' in marcatura. Dalla sua parte il Sassuolo costruisce le azioni più pericolose. Nel primo tempo non riesce a infilare Consigli dopo una parata su Suslov

Dawidowicz 6,5: massiccio, preciso e roccioso. Guida la difesa senza sbavature tenendo a bada senza difficoltà Pinamonti con l'aiuto di Coppola. Pochi fronzoli e tanta sostanza

Henry 5,5: ingaggia un duello serrato con Ferrari ed Erlic nel gioco aereo, ma davanti è troppo solo e non sfonda la difesa neroverde. Nel primo tempo sfiora il gol con un destro dal limite

Suslov 6,5: è l'uomo più ispirato e dinamico del Verona tra le linee. Baricentro basso, buon controllo e piedi educati. Testa i riflessi di Consigli in un paio di occasioni

Swiderski 7: entra e decide la gara rubando palla in mediana, partendo sul filo del fuorigioco sulla verticalizzazione di Bonazzoli e battendo Consigli con la complicità di Erlic. Primo gol in Serie A pesantissimo

Berardi 6,5: rientra dopo quasi due mesi e finché regge fisicamente tiene impegnato Cabal. Nel primo tempo ispira le azioni migliori del Sassuolo, poi nella ripresa va vicino al gol su punizione e su un rinvio sbagliato di Montipò si infortuna di nuovo in maniera grave al tendine d'Achille. Stagione finita e addio Europei

Thorstvedt 6,5: galleggia tra le linee alzando il raggio d'azione in fase di possesso senza dare un punto di riferimento preciso e facendosi trovare spesso pronto sulle seconde palle. Nel primo tempo impegna Montipò con un bel sinistro

Pinamonti 5,5: Dawidowicz e Coppola gli stanno addosso concedendogli pochissimo spazio. Costretto a lavorare solo spalle alla porta, non riesce mai a rendersi pericoloso al centro dell'area

Laurienté 5: nel primo tempo va al trotto, non strappa e gioca a nascondino. Poco efficace nell'uno contro uno con Tchatchoua e pericoloso al tiro. Leggermente meglio dopo l'infortunio di Berardi, ma non basta per fare la differenza

Matheus Henrique 4,5: l'errore da cui nasce il gol di Swiderski pesa come un macigno sulla prestazione e non solo



IL TABELLINO

VERONA-SASSUOLO 1-0

Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 6 (45' st Magnani sv), Coppola 6, Dawidowicz 6,5, Cabal 5,5; Serdar 6, Duda 6; Noslin 5,5 (15' st Mitrovic 5,5), Suslov 6,5 (45' st Vinagre sv), Lazovic 5,5 (23' st Bonazzoli 6); Henry 5,5 (23' st Swiderski 7).

A disp.: Chiesa, Perilli, Centonze, Belahyane, Silva, harlys, Tavsan. All.: Baroni 6,5

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 6, Erlic 5,5, Ferrari 6, Doig 5,5; Boloca 5,5 (24' st Racic 6), Matheus Henrique 4,5; Berardi 6,5 (15' st Castillejo 5), Thorstvedt 6,5 (38' st Volpato sv), Laurienté 5; Pinamonti 5,5 (38' st Mulattieri sv).

A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Kumbulla, Toljan, Bajrami, Obiang, Lipani, Ceide, Defrel. All.: Ballardini 5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 34' st Swiderski (V)

Ammoniti: Dawidowicz, Cabal, Serdar, Coppola (V); Matheus Henrique, Castillejo (S)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Quattro delle cinque vittorie ottenute dal Verona in questo campionato sono arrivate in casa, incluse tutte le ultime quattro.

• L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite giocate in casa in Serie A (3V, 4N, 1P).

• Nelle ultime otto giornate di campionato il Sassuolo ha raccolto appena un punto (7P), meno di qualsiasi altra formazione in Serie A – considerando il girone di ritorno sarebbe ultimo in classifica.

• Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Sassuolo ha collezionato sei sconfitte in trasferta di fila.

• Il Sassuolo non ha segnato in cinque delle ultime sei partite giocate lontano dal MAPEI Stadium in Serie A.

• Karol Swiderski è il terzo polacco a trovare il gol in Serie A con la maglia del Verona, dopo Stepinski e Dawidowicz.

• Primo assist in questo campionato per Federico Bonazzoli: non ne collezionava uno in Serie A dal 9 ottobre 2022 contro il Verona, con la maglia della Salernitana.

• Era dal 6 gennaio contro l’Inter che il Verona non trovava un gol con un giocatore subentrato in Serie A (Henry in quel caso).

• Secondo clean sheets nelle ultime quattro giornate per il Verona, tanti quanti quelli raccolti nelle precedenti 19 partite di Serie A.

• Andrea Consigli (500) raggiunge oggi Ciro Ferrara (500) in 16ª posizione tra i giocatori con più presenze nella storia della Serie A.