Serie B: il Bari ferma il Sassuolo, allo Spezia il big match col Pisa

SASSUOLO-BARI 1-1

Il Sassuolo non riesce ad approfittare a pieno dello scontro diretto tra Spezia e Pisa, ma guadagna comunque un punto sul secondo posto grazie all'1-1 in casa con il Bari. E al Mapei i neroverdi devono ringraziare Volpato, che evita la sconfitta alla capolista del campionato cadetto. I pugliesi hanno di che recriminare, dato che al 37' porta in vantaggio gli ospiti segnando di ribattuta e tornando al gol dopo 105 giorni. All'intervallo è così 0-1, ma Grosso la recupera all'82' grazie a Volpato, entrato a inizio ripresa al posto di Berardi e capace di guadagnarsi la punizione dell'1-1. L'altro episodio è il rosso a Tripaldelli (86') trasformato però in cartellino giallo dopo l'on-field review. L'arbitro cambia opinione e si resta sia in parità numerica che nel conto dei gol. Il Sassuolo è comunque a +12 sul terzo posto: altro passo in avanti, in ogni caso, verso la promozione diretta.