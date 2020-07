Serie A, Fiorentina-Sassuolo 1-3: Defrel e Muldur inguaiano la Viola

FIORENTINA-SASSUOLO 1-3

Al Franchi, nella 29esima giornata di serie A, la sfida tra Fiorentina e Sassuolo termina con il risultato di 1-3. A decidere una doppietta di Defrel (24’ rig. e 35’) e una rete di Muldur al 61’, con i toscani inermi di fronte alle ripartenze degli uomini di De Zerbi, colpiti solo da Cutrone all’89’. Il Sassuolo, con questi 3 punti, sale a quota 37, staccando proprio la Fiorentina, che resta a quota 31, a +6 dal terzultimo posto.

LA PARTITA

Due squadre in cerca del rilancio: così si sono presentate sul terreno del Franchi la Fiorentina, dopo il pari contro il Brescia e la sconfitta subìta contro la Lazio e il Sassuolo, che ha ufficializzato il rinnovo di De Zerbi fino al 2021, reduce dal doppio 3-3 contro Inter e Verona. A spuntarla è proprio la squadra del tecnico bresciano, che ha letteralmente annichilito la viola, soprattutto con un primo tempo tutto pressing e ripartenze, grazie anche ad un super Defrel. Iachini, tecnico dei toscani, privo di Caceres e Vlahovic, ritrova Chiesa, assente a Roma, ma non la verve dei suoi, che nella prima frazione subiscono la velocità del duo Boga – Djuricic. Quest’ultimo, atterrato da Castrovilli in area di rigore dopo una ripartenza fulminea del Sassuolo, permette a Defrel di andare dal dischetto e freddare Dragowski (24’).



La Fiorentina va letteralmente al tappeto e una manciata di minuti dopo, con un’azione molto simile, subisce l’ennesimo contropiede dopo calcio d’angolo a favore: l’imbucata di Djuricic per Defrel vale il raddoppio per i biancoverdi (35’). Il secondo tempo di Ribery e compagni, anche con l’ingresso di Cutrone per Lirola, parte con un piglio apparentemente migliore: al 55’ è capitan Pezzella, di testa, a cogliere il palo, ma Castrovilli al 61’ si fa rubare ingenuamente la palla in area da Muldur, che fredda Dragowski e mette il timbro su una serata davvero da horror.



La tristezza cala sulla squadra di Iachini, che sfrutta qualche sporadica iniziativa di Sottil, subentrato per Ribery, ma non riesce mai davvero a rialzare la testa, se non con la gran voglia di gol di Cutrone, che all’89’ sfrutta l’assist di Duncan e buca Pegolo per il gol della bandiera. De Zerbi, nel finale, regala l’esordio in Serie A al giovanissimo Ghion e per la terza partita di fila i suoi segnano tre reti agli avversari, ma questa volta valgono il bottino pieno e un piede e mezzo nella salvezza. La Fiorentina, invece, dovrà sudare ancora per tenere lontane le squadre che stanno dietro e salvare così una stagione condita da qualche alto e molti bassi.

IL TABELLINO

FIORENTINA – SASSUOLO 1-3

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 5,5, G. Pezzella 6, Ceccherini 5 (20’ st Igor 5,5); Lirola 5,5 (6’ st Cutrone 6,5), Ghezzal 5 (30’ st Benassi 6), Castrovilli 4,5 (20’ st Duncan 6), Pulgar 5,5, Dalbert 5; Chiesa 5,5, Ribery 6 (20 st’ Sottil 6). A disp.: Terracciano, Brancolini, Agudelo, Badelj, Benassi, Dalle Mura, Terzic, Venuti. All.: Iachini 5,5

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo 6; Muldur 7, Ferrari 6,5, Chiriches 6, Rogerio 5,5 (1’ st Kyriakopoulos 6); Magnanelli 6, Locatelli 6,5 (15’ st Bourabia 6); Traorè 5 (1’ st Berardi 6), Djuricic 7 (41’ st Ghion sv), Boga 7; Defrel 7,5 (35’ st Caputo 6). A disp.: Consigli, Haraslin, Mercati, Peluso, Piccinini, Raspadori, Marlon. All.: De Zerbi 7

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 24’ rig. Defrel (S), 35’ Defrel (S), 61’ Muldur (S), 89’ Cutrone (F)

Ammoniti: Rogerio (S), Traorè (S), Pulgar (F), Ceccherini (F), Castrovilli (F), Ghezzal (F), De Zerbi (S)



LE STATISTICHE

• Per la prima volta nella sua storia, il Sassuolo ha segnato più di due reti in tre gare di fila in Serie A.

• La Fiorentina non è riuscita a trovare il successo in 10 delle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (5N, 5P).

• Gregoire Defrel non realizzava una marcatura multipla in Serie A da settembre 2018 (doppietta contro il Frosinone, con la maglia della Sampdoria).

• Mert Müldür, al suo primo centro nella competizione, è il 13° marcatore differente del Sassuolo in questa Serie A.

• I tre gol su rigore del Sassuolo in questo campionato sono stati segnati da tre giocatori differenti (Caputo e Berardi prima di Defrel).

• Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Fiorentina (1N, 1P), dopo che non aveva ottenuto successi nelle precedenti sette.

• Patrick Cutrone non segnava in Serie A da dicembre 2018 (contro il Parma, con il Milan).

• Era dallo scorso dicembre (Vlahovic contro l’Inter) che la Fiorentina non segnava un gol in campionato dal 90° minuto di gioco in avanti.

• Questa è solo la seconda volta in questa Serie A in cui un giocatore del Sassuolo realizza una doppietta in trasferta, dopo Berardi a settembre contro la Roma.

• Oggi Dalbert e Dragowski hanno disputato la loro 50ª gara in Serie A.