Sassuolo, operazione riuscita per Berardi: "Ti aspettiamo, ancora tanti sogni da realizzare insieme"

© Getty Images Operazione perfettamente riuscita per Domenico Berardi che, dopo l'infortunio subito a Verona, è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine d'Achille. Il 10 neroverde, operato presso la "Casa di Cura Toniolo" di Bologna, è stato trattato dal professore Stefano Zaffagnini che ha dichiarato riuscito l'intervento che ora, come da prassi, richiede riposo e un iter di riabilitazione per il fantasista. E sui social il Sassuolo augura il meglio a Berardi, con un messaggio che sembra essere una chiara dichiarazione di mercato.

"Ti aspettiamo presto in campo, abbiamo ancora tanti sogni da realizzare insieme" ha scritto il club neroverde sui propri account social. Parole che, dopo il caos degli ultimi giorni di mercato estivo e le voci circolate a gennaio sul possibile addio, blindano di fatto il numero 10 che sarà costretto a stare ai box per diversi mesi.

Un messaggio che ha di certo fatto piacere a Mimmo, che ora dovrà pazientare dopo le lacrime versate al Bentegodi per la lesione subita nel match contro il Verone al piede destro. Lo stop, inizialmente previsto di circa 10 mesi, potrebbe però ridursi dato che il tendine infortunato si è staccato al centro e non dalla parte dell'osso. Un quadro che, con i condizionali del caso, potrebbe portare Berardi a tornare in campo già per l'inizio del prossimo campionato o addirittura a ridosso. Ma comunque non in tempo per Euro 2024, grande sogno infranto per il 10 neroverde che col suo infortunio ha messo nei guai il ct Luciano Spalletti.