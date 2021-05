Sassuolo, De Zerbi: "Juve ferita, mi aspetto una reazione rabbiosa"

QUI SASSUOLO

Il tecnico neroverde alla vigilia della sfida con i bianconeri: "C'è volontà precisa di puntare al settimo posto"

Roberto De Zerbi si prepara ad affrontare una Juventus reduce dal pesante ko contro il Milan e attualmente fuori dalla zona Champions, ma l'allenatore del Sassuolo non si fida: "È una squadra formata da grandi campioni ed è ferita nell'orgoglio - ha detto alla vigilia del match del Mapei Stadium -. Di solito, in questi casi, la reazione è quasi violenta. Ecco perché mi aspetto una Juve molto più determinata. Noi la affronteremo con le solite armi: qualità individuali, organizzazione di gioco, voglia di arrivare al nostro traguardo. C'è volontà precisa di puntare al settimo posto. Quando un obiettivo è messo a fuoco la motivazione arriva da sola ed è più facile tirare fuori le qualità individuali".

De Zerbi ha ricordato la gara d'andata: "Il Sassuolo si è espresso ad alti livelli per tutto il campionato, ma quella sfida, giocata in inferiorità numerica e con 10 uomini che non si accontentavano dell'1-1, è stata l'emblema del cambiamento definitivo della mentalità. Ora restano tre partite, cercheremo di farle coincidere con altrettante vittorie per continuare a inseguire il nostro obiettivo".

Poi una riflessione sul percorso dei suoi: "Quando sono arrivato qui il Sassuolo si era salvato a 180' dal termine del campionato. Poi alla terzultima. Quindi ha centrato l'ottavo posto. Confermarlo sarebbe importante perché significherebbe essere alle spalle delle big. Adesso, dopo aver accumulato esperienza, commesso errori, compresi quelli di chi guida la squadra, il Sassuolo ha raggiunto una sua dimensione ed è completo. Forse non è bellissimo come in passato, ma la squadra ha acquisito quella continuità di rendimento necessario a chi vuole ambire a traguardi importanti".