Serie B: il Sassuolo rallenta, solo 0-0 in casa della Sampdoria

Termina senza reti la sfida tra Sampdoria e Sassuolo, a Marassi la capolista non va oltre lo 0-0. Semplici lancia Niang dal primo minuto tenendo in panchina Coda, e i blucerchiati nelle prime fasi provano a spingere sull’acceleratore. Gli ospiti inizialmente non spingono, ma verso la fine del primo tempo iniziano ad occupare stabilmente la metà campo avversaria. Il forcing neroverde non porta al vantaggio, con Pairetto che manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.