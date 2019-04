Sassuolo, De Zerbi è furioso: "Oggi è successa una cosa grave, si è ribaltato il regolamento"

07/04/2019

Il Sassuolo sfiora l'impresa in casa della Lazio ed esce dall'Olimpico con un buon pareggio, ma a fine gara il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, è una furia per il rigore concesso ai biancocelesti che ha sbloccato la partita: "Oggi è successa una cosa grave perché si è ribaltato il regolamento - ha detto on conferenza stampa - Quando la palla tocca prima un'altra parte del corpo e poi il braccio non è rigore. Questa è la regola e se si va contro le regole succede qualcosa di molto grave. Il regolamento è chiaro, non è mai rigore, e non vorrei che siccome molti ci considerano già salvi il torto che abbiamo subito abbia meno valore. Noi non ci lamentiamo mai, ma oggi è davvero brutto subire questa ingiustizia. È un fatto oggettivo e dà molto fastidio. Il braccio era largo ma prima tocca la gamba, se vogliono cambiare le regole prima devono farcelo sapere".