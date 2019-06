Sassuolo, De Zerbi: "Champions? Magari, ora miglioriamo in Serie A"

10/06/2019

Traguardi che, tradotti, puntano a una miglior posizione in classifica in Serie A con lo sguardo rivolto anche all'Europa. Non solo all'Europa League, ma anche alla Champions. "Abbiamo il privilegio di avere una proprietà ambiziosa - ha spiegato mister De Zerbi -. Io non la sento come una pressione. Anche io sono ambizioso". "Oggi non siamo pronti per la Champions, ma negli anni possiamo arrivarci - ha aggiunto -. L'obiettivo che invece possiamo prefissarci per la prossima stagione è migliorare la nostra posizione in Serie A, avvicinandoci alle 7/8 squadre che puntano all'Europa League come obiettivo minimo". Del resto il tecnico del Sassuolo crede fortemente al progetto Sassuolo: "Non ho mai avuto dubbi. So di essere in una società importante". "Il Sassuolo è nato da pochi anni e oggi non abbiamo la forza di competere con club più importanti - ha proseguito -. Però so che qui si lavora con serietà. Mi seguono, mi diverto e sto bene. Non ho mai avuto l'esigenza di guardarmi attorno per cercare situazioni diverse. Fa grande piacere ed effetto sentire il mio nome accostato a grandi Club. Mi fa impressione perché tre anni fa ero in Serie C e non mi ha regalato niente nessuno e mi sono conquistato tutto".



"Le strutture, la serietà e la progettualità sono importanti per un club - ha continuato, parlando del nuovo centro sportivo appena inaugurato -. E al Sassuolo è così da anni e i risultati si vedono". "Gli stadi, i centri sportivi, la qualità dei campi dove ci si allena e la professionalità delle persone coinvolte sono fondamentali per arrivare ai risultati - ha continuato -. Si migliora anche il senso di appartenenza, che è un elemento fondamentale in uno sport di squadra".



E per puntare a certi traguardi, De Zerbi non ha dubbi sulla ricetta giusta: "Si dà più importanza all'allenatore perché mediaticamente è più in vista, ma io sono convinto che i protagonisti siano i calciatori e che i risultati si ottengano attraverso le loro qualità". "Poi il coraggio, la mentalità, le idee di gioco arrivano dall'allenatore, ma la qualità dei giocatori è l'elemento che sposta gli equilibri", ha aggiunto. Poi un plauso a Mancini per come sta lavorando con la Nazionale: "I risultati delle nostre nazionali ci danno grande orgoglio. Mancini è riuscito a guardare l'iter. L'Italia prima si faceva fatica a vederla, oggi ti diverti a guardarla".