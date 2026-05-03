Sassuolo, Grosso: "La squadra sta dando valore a un campionato straordinario"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, dopo la vittoria contro il Milan per 2-0 ha parlato così ai microfoni di Dazn: "L'approccio alle partite a volte non è stato dei migliori e abbiamo lavorato tanto. Oggi, invece, è stata una partenza importante e stiamo dando valore a un campionato molto molto bello. Stiamo trovando la forza di fare grandi partite, c'è stato un livello super. Servivano coraggio e personalità, i ragazzi meritano complimenti. Io sono tranquillo, mi diverto a fare ciò che faccio da sempre. Mi sono divertito in tanti momenti, anche difficili perché poi sono stati utili. Non ho ansia, sono dentro questo club, c'è una società solida e una squadra che mi piace. Il futuro in una grande? Tutti siamo ambiziosi, ma non ho fretta di realizzare questa ambizione. Se le cose arrivano e fanno felici tutti, allora ok. Sono focalizzato su quello che stiamo facendo, da neopromossa abbiamo fatto un grande campionato e stiamo proseguendo con l'acceleratore premuto. Vedremo, non sarebbe rispettoso ora spostare l'attenzione su altri discorsi. Io ho fatto tante partite, ho superato le 400 senza rendermene conto ma ho grande passione ed entusiasmo, sono sereno".