GENOA-SASSUOLO

Rissa nel tunnel di "Marassi" all'intervallo: espulsi Ellertsson e Berardi

Attimi di tensione al momento dell'uscita dal campo dopo i primi 45' di gioco

12 Apr 2026 - 13:44
© Da video

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Tensione nel tunnel che riporta agli spogliatoi di "Marassi" all'intervallo di Genoa-Sassuolo. Al termine del primo tempo, con le squadre che stavano lasciando il campo, è scoppiata una rissa che ha visto principali protagonisti Domenico BerardiMikael Ellertsson. I due giocatori sono venuti alle mani, separati poi dai rispettivi compagni di squadra. La baruffa non è però passata inosservata all'arbitro Rapuano, che ha deciso di espellere entrambi, lasciando le squadre con un uomo in meno ciascuna.

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