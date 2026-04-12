Rissa nel tunnel di "Marassi" all'intervallo: espulsi Ellertsson e Berardi

Tensione nel tunnel che riporta agli spogliatoi di "Marassi" all'intervallo di Genoa-Sassuolo. Al termine del primo tempo, con le squadre che stavano lasciando il campo, è scoppiata una rissa che ha visto principali protagonisti Domenico Berardi e Mikael Ellertsson. I due giocatori sono venuti alle mani, separati poi dai rispettivi compagni di squadra. La baruffa non è però passata inosservata all'arbitro Rapuano, che ha deciso di espellere entrambi, lasciando le squadre con un uomo in meno ciascuna.