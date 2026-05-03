Cagliari, Pisacane: "È stato un anno zero importante per strategia e percorso"

"Se penso dove siamo partiti e quello che è accaduto nel nostro percorso sono orgoglioso dei ragazzi. Siamo andati anche oggi contro le avversità e gli avversari, questi giocatori hanno una forza d'animo fuori dal normale che ci ha permesso di arrivare dove siamo ora. Abbiamo però ancora un obiettivo da raggiungere e faremo di tutto per farlo". Così l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane a Dazn dopo lo 0-0 contro il Bologna, nel commentare il percorso stagionale della sua squadra. "Il campionato di Serie A è difficilissimo, avevamo raggiunto un margine inaspettato con tre vittorie consecutive e poi siamo inciampati in partite alla nostra portata. Sono stati bravi i ragazzi a riprendersi, ognuno di questi ragazzi a fine anno sarà un uomo migliore. Ogni giorno mi metto in discussione, le sfide mi danno adrenalina e mi sento vivo nel caos. Le difficoltà sono quotidiane, il Cagliari merita la Serie A. So che la nostra gente vorrebbe vedere qualcosa di diverso, ma questo è stato un anno zero. Un anno importante per strategia e percorso, scavallando quest'anno al di là ci sia Pisacane o no, penso sia un inizio di un percorso importante", ha aggiunto.