FIORENTINA-SASSUOLO 0-0

Serie A, Fiorentina-Sassuolo 0-0: Turati para tutto e rimanda la salvezza viola

I Viola sprecano nel primo tempo con Solomon, poi attaccano ma rischiano anche la beffa con il palo di Pinamonti. Neroverdi a quota 46 punti

26 Apr 2026 - 14:32
© Getty Images

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La Fiorentina dovrà aspettare almeno un'altra settimana prima di festeggiare la salvezza e la permanenza in Serie A. I Viola sbattono sui guantoni di Turati, che ferma due volte Gudmundsson e porta il Sassuolo a quota 46 punti a 4 giornate dalla fine del campionato. In uno 0-0 che ha visto solamente qualche lampo da parte di entrambe le squadre, la squadra di Grosso può dispiacersi per il palo colpito da Pinamonti a metà ripresa.

Dall'altra parte, la chance sprecata è quella enorme di Solomon nella prima frazione, quando l'esterno ha calciato a lato a porta praticamente vuota per un gol che poteva indirizzare la gara e far vivere un finale di stagione ancora più tranquillo agli uomini di Vanoli. 

LA PARTITA

Il Sassuolo prova subito a fare la partita e parte forte con il tiro di Garcia respinto da De Gea. La Fiorentina esce dal guscio dopo un quarto d'ora, poggiandosi su un centrocampo che sale di livello con Fagioli su tutti. La prima chance è con la girata di tacco di Gudmundsson (falso nueve per l'occasione, date le assenze di Kean e Piccoli) su assist dal fondo di Dodo, Turati smanaccia in angolo. I neroverdi si fanno rivedere con le iniziative di Volpato, ma senza incidere. Al 32', sembra fatta per il vantaggio Viola: sempre dalla catena di destra, il cross di Harrison arriva sui piedi di Solomon a porta spalancata, però l'esterno manca incredibilmente il bersaglio da posizione ravvicinata. 

La ripresa si apre con un'altra occasionissima per la squadra di Vanoli: Solomon lancia il contropiede di Dodo, che serve però in ritardo Ranieri in un contropiede tre contro uno e ne segue il tiro di Gudmundsson ben respinto da Turati in uscita. Il portiere si ripete alla grande anche poco dopo, sul tiro da fuori potente e angolato dello stesso Dodo. Reazione Sassuolo sul traversone da sinistra di Laurienté al 58': Pinamonti si libera dalla marcatura di Balbo e devia sul palo

Entrambe le squadre spingono il giusto sull'acceleratore, la Fiorentina ci riprova dopo gli ingressi di Fabbian e Fazzini con la girata di Gudmundsson nel cuore dell'area. Turati è ancora superlativo a salvare in angolo, ma era tutto fermo per fuorigioco. Ai padroni di casa manca peso al centro dell'area ed è proprio l'islandese il più attivo nel cercare il colpo della vittoria con tiri ripetuti ma imprecisi. 

Grosso cerca di restare pericoloso inserendo giocatori offensivi come Nzola e Moro, ma la fame emiliana non è dei giorni migliori, quelli che hanno portato alla permanenza in Serie A con largo anticipo. Al Franchi si chiude 0-0 e i Viola sono costretti a rimandare la festa salvezza almeno alla prossima giornata in casa della Roma. Il calendario poi proporrà Genoa, Juventus e Atalanta: un percorso non scontato, ma i timori di retrocessione dovrebbero essere ormai alle spalle, complice il +8 dalla Cremonese

IL TABELLINO

FIORENTINA-SASSUOLO 0-0

FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6; Dodo 6,5, Rugani 6, Ranieri 6, Balbo 5,5 (31' s.t. Comuzzo 6); Mandragora 5,5 (23' s.t. Fabbian 6), Fagioli 6,5, Ndour 6; Harrison 6 (23' s.t. Fazzini 6), Gudmundsson 6.5, Solomon 5. A disposizione: Braschi, Brescianini, Christensen, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Puzzoli. Allenatore: Vanoli 6.

SASSUOLO (4-3-3): Turati 7; Walukiewicz 6, Idzes 6, Muharemovic 6, Garcia 6,5; Koné 5,5 (29' s.t. Fadera 6), Matic 6 (43' s.t. Vranckx s.v.), Thorstvedt 6; Volpato 6,5 (20' s.t. Lipani 6), Pinamonti 6 (29' s.t. Nzola 6), Laurienté 6,5 (43' s.t. Moro s.v.). A disposizione: Coulibaly, Doig, Fadera, Frangella, Iannoni, Muric, Nzola, Pedro Felipe, Romagna, Satalino, Zacchi. Allenatore: Grosso 6.

Marcatori: - 

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Ranieri, Mandragora, Laurienté

Espulsi: - 

LE STATISTICHE

- La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite di Serie A (3V, 4N), striscia più lunga da dicembre 2024 per i viola nella competizione.

- La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di campionato, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 25.

- La Fiorentina ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, con quattro clean sheet nel parziale, dopo che nelle precedenti 12 gare interne di questo campionato aveva mantenuto solo una volta la porta inviolata.

- Dopo due successi consecutivi in trasferta contro Pisa e Udinese, il Sassuolo non è riuscito a vincere nelle ultime quattro gare esterne di Serie A, con due pareggi e due sconfitte nel parziale.

- Il Sassuolo è tornato a mantenere la porta inviolata dopo una serie di sette gare di Serie A in cui aveva concesso almeno una rete.

- La Fiorentina ha effettuato 22 tiri contro il Sassuolo, registrando il suo secondo miglior dato in una singola partita di questa Serie A, dietro solo ai 23 tentativi effettuati contro il Parma lo scorso dicembre.

- La Fiorentina ha registrato almeno 10 tiri nel primo tempo in cinque partite di questa Serie A (10 oggi), tutte avvenute da dicembre in avanti sotto la guida tecnica di Paolo Vanoli.

- La sfida contro il Sassuolo segna la presenza numero 100 in Serie A per Albert Gudmundsson.

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