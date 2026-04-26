Serie A, Fiorentina-Sassuolo 0-0: Turati para tutto e rimanda la salvezza viola

Grosso cerca di restare pericoloso inserendo giocatori offensivi come Nzola e Moro, ma la fame emiliana non è dei giorni migliori, quelli che hanno portato alla permanenza in Serie A con largo anticipo. Al Franchi si chiude 0-0 e i Viola sono costretti a rimandare la festa salvezza almeno alla prossima giornata in casa della Roma. Il calendario poi proporrà Genoa, Juventus e Atalanta: un percorso non scontato, ma i timori di retrocessione dovrebbero essere ormai alle spalle, complice il +8 dalla Cremonese.