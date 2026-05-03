Bologna, Italiano: "Parlerò con la società, con buoni innesti c'è ancora futuro"

Frena l'emorragia di ko casalinghi, il Bologna, ma con il Cagliari non va oltre lo 0-0: "Vincendo ci potevamo regalare un finale ancora con ambizioni, saremmo andati a -4 dall'Atalanta, - chiosa l'allenatore dei felsinei Vincenzo Italiano. invece così si fa dura. Paghiamo la discontinuità di risultati in casa e questo mi infastidisce, se penso che lo scorso anno qui in poche venivano a fare punti. Ma paghiamo pure le quattro competizioni disputate in un anno, non eravamo abituati a questa gestione, a livello di rosa. Le coppe ci hanno tolto dieci punti: l'anno prossimo senza coppe potremo fare meglio". Sul suo futuro, Italiano dichiara: "mi incontrerò con la società per parlare e fare il punto, come già accadde lo scorso anno: con gli innesti di buona qualità in ogni reparto questa squadra l'anno prossimo si potrebbe togliere delle soddisfazioni". La guida dei sardi Fabio Pisacane, invece, preferisce ancora non cantar vittoria, nonostante il più 9 sulla Cremonese: "aspetto la salvezza aritmetica". Ma è ormai a un passo: "mi tengo il punto. Peccato non aver concretizzato nel primo tempo, nel secondo abbiamo curato bene i dettagli. Ci siamo quasi, ma non ancora, non è tempo di dare per raggiunto l'obiettivo". Ma è quasi tempo di un primo bilancio: "Questo è stato un anno zero, - conclude - ci siamo presi tutti dei rischi, compresa la società scegliendo un tecnico esordiente come me. Ma siamo quasi al traguardo e lanciando giovani, medaglia che va al collo mio e di tutti quelli che lavorano in questa società".