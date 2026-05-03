Sassuolo, Berardi: "Milan mi porta fortuna, stiamo migliorando sempre di più"

"Il Milan è una squadra che mi porta fortuna, anche oggi sono riuscito a fare gol. Oggi abbiamo fatto una grande partita, oltre al gol sono contento di come abbiamo giocato, Incontravamo una squadra forte, stiamo dando il meglio di noi stessi e chiudere il campionato nel migliore dei modi". Così Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, a Dazn, al termine della sfida contro il Milan vinta per 2-0 con un suo gol. "Mister Grosso ci tiene tutti sul pezzo, quest'anno è stato bravo in quello, ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza. Grosso ama tanto la squadra compatta, senza correre troppi rischi ma quando abbiamo la palla sappiamo anche giocare. Ogni partita miglioriamo sempre di più", ha concluso.