Serie A, Sampdoria-Empoli 2-0: Quagliarella risorge e trascina i blucerchiati

SAMPDORIA-EMPOLI 2-0

La doppietta del capitano nella prima mezz'ora di gioco stende i toscani: Giampaolo si allontana dalla zona calda

Nella ventiseiesima giornata di Serie A, la Sampdoria batte 2-0 l'Empoli e conquista tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. A Marassi, a regalare la vittoria ai blucerchiati è il capitano Fabio Quagliarella, che risorge e con una doppietta tra il 14' (destro all'angolino su assist di Candreva) e il 29' (girata al volo con Vicario non esente da colpe) stende i toscani, tornando al gol dopo 139 giorni. Quagliarella show, la Samp stende l'Empoli

































































































LA PARTITA

Fabio Quagliarella sceglie la giornata perfetta per tornare al gol e trascinare la sua Sampdoria, che batte 2-0 l'Empoli e conquista un successo preziosissimo per allontanarsi dalla zona retrocessione. A Marassi, i blucerchiati partono con aggressività, ma la prima occasione è per i toscani: Cutrone mette al centro, Pinamonti fa da sponda per Zurkowski, che da favorevolissima posizione spara fuori, mancando incredibilmente il vantaggio. Il rischio non spaventa però i padroni di casa e, al 14', ecco l'1-0 per i liguri: imbucata centrale in area di Candreva per Quagliarella, che con un diagonale destro perfetto mette il pallone all'angolino, batte Vicario e ritrova il gol che gli mancava da 139 giorni, segnando inoltre la sua prima rete in questa Serie A su azione dopo il rigore all'Udinese dello scorso 3 ottobre.

La Samp non si ferma e insiste: al 21', il colpo di testa su sviluppi di corner di Colley finisce di poco a lato. I toscani provano a reagire, ma Falcone mura il tocco sotto di Bajrami. Al 29', arriva il raddoppio, e a segnare è ancora Quagliarella, che riceve in area da Bereszynski, controlla e gira al volo battendo, anche grazie ad una deviazione, un non perfetto Vicario sul primo palo. Gli uomini di Giampaolo sono scatenati e sfiorano il tris con Caputo, fermato dal portiere ospite. Nella ripresa, i ritmi si abbassano e l'Empoli prova a farsi in avanti, provando anche a cambiare interpreti in avanti con La Mantia al posto di Cutrone. La spinta offensiva degli ospiti rischia di rimettere casualmente in dubbio la partita, con Bereszynski che fa rimpallare la sfera su Bandinelli, che sfiora un fortunato 1-2. La Samp, però, non rischia più e vince 2-0: Giampaolo sorride e sale a 26 punti, allontanandosi dal terzultimo posto in attesa di Cagliari-Napoli e Venezia-Genoa. L'Empoli, invece, resta a quota 31 e ancora senza vittorie in questo 2022.

LE PAGELLE

Colley 7 - Bravo nei duelli individuali e ad opporsi alle conclusioni rivolte verso la sua porta. Attento anche sulle palle aeree.

Sabiri 6,5 - Buon debutto da titolare al posto di Sensi: alterna intensità e qualità nelle giocate, non facendo rimpiangere più di tanto l'assenza in extremis dell'ex Inter.

Quagliarella 7,5 - Torna al gol dopo 139 giorni segnando due reti: la prima con uno splendido diagonale, la seconda con una bella girata al volo. Fondamentale per ritrovare fiducia e confermarsi eterno.

Vicario 5,5 - Pochi gli interventi necessari, colpevole sul secondo gol di Quagliarella che arriva sul suo palo nonostante una conclusione non irresistibile.

Zurkowski 5 - Il suo incredibile errore sotto porta nega all'Empoli un gol che avrebbe potuto regalare ad Andreazzoli un altro tipo di partita.

Cutrone 5,5 - Lotta ma è preso dalla morsa di Ferrari e di un Colley in giornata di grazia. Risultato: mai pericoloso.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-EMPOLI 2-0

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone 6; Bereszynski 6,5, Ferrari 6, Colley 7, Murru 6 (25' st Augello 6); Candreva 7, Ekdal 6 (41' st Vieira sv), Thorsby 6; Sabiri 6,5 (24' st Rincon 6); Quagliarella 7,5 (16' st Conti 6), Caputo 6. A disp.: Audero, Ravaglia, Supriaha, Magnani, Montevago, Trimboli. All.: Giampaolo 7

Empoli (4-3-1-2): Vicario 5,5; Stojanovic 5,5, Romagnoli 5,5, Viti 6, Parisi 6 (33' st Cacace 6); Zurkowski 5 (18' st Bandinelli 6), Asllani 5,5, Benassi 6 (18' st Henderson 5,5); Bajrami 5,5 (30' st Di Francesco 5,5); Cutrone 5,5 (18' st La Mantia 6), Pinamonti 6. A disp.: Ujkani, Furlan, Stulac, Fiamozzi, Tonelli, Luperto, Ismajli. All.: Andreazzoli 5,5

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 14' e 29' Quagliarella

Ammoniti: Bajrami (E), Bereszynski (S), Asllani (E), Ekdal (S), Candreva (S), Conti (S)

LE STATISTICHE

La Sampdoria ha tenuto la porta inviolata in due gare interne di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020.

L’Empoli non ha trovato il successo in nove gare consecutive in Serie A per la prima volta da novembre 2018 (10).

Fabio Quagliarella è diventato l'ottavo giocatore in tutta la storia della Serie A capace di andare a segno in 18 anni solari consecutivi (dopo Altafini, Rivera, Mancini, Baggio, Del Piero, Totti e Pellissier).

Fabio Quagliarella ha segnato il suo 100° gol in Serie A con la maglia della Sampdoria, diventando il secondo giocatore capace di tagliare questo traguardo in blucerchiato, dopo Roberto Mancini (132).

Fabio Quagliarella – che non realizzava una marcatura multipla in Serie A dalla doppietta nel marzo 2020, contro il Verona - è stato coinvolto in cinque gol nelle sue ultime quattro presenze di Serie A contro l'Empoli (quattro reti, un assist).

La Sampdoria ha vinto due delle ultime tre gare di campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 10 partite nella competizione.

L’Empoli non ha trovato il gol in due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2019.

L’Empoli non ha trovato il gol solo in cinque gare di questo campionato, tuttavia due di queste contro la Sampdoria.

Antonio Candreva ha servito otto assist in questo campionato, tanti quanti la scorsa stagione, ma con 10 presenze in meno.

Presenza numero 100 da titolare con i blucerchiati per Albin Ekdal in tutte le competizioni.