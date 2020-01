Serie A: Sampdoria-Brescia 5-1, boccata d'ossigeno per Ranieri

SAMPDORIA-BRESCIA 5-1

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 19a giornata di Serie A, la Sampdoria batte 5-1 il Brescia e conquista 3 punti fondamentali per la salvezza. A Marassi passano per prime le Rondinelle con Chancellor (12'), poi si scatena Linetty che firma il pari al 34' e serve a Jankto l'assist per il 2-1 (48'). Nella ripresa il tris di Quagliarella su rigore (69'). Al 77' poker di Caprari. Al 92' pallonetto-gol di Quagliarella, che torna a segnare a Marassi dopo 8 mesi. Samp, 5 sberle al Brescia













































































Le migliori foto di Sampdoria-Brescia.



















































































LA PARTITA

La Sampdoria vince il mal di gol casalingo (solo 6 fino ad oggi, peggior squadra dei top 5 campionati europei), Fabio Quagliarella torna a segnare a Marassi dopo 8 mesi e Ranieri può festeggiare una vittoria che vale doppio e che allontana la zona retrocessione. La prestazione di oggi, la migliore stagionale, fa seguito all'ottima prova di San Siro contro il Milan e dà una boccata d'ossigeno ai blucerchiati che chiudono il girone d'andata nel migliori dei modi. In casa doria quella odierna ha tutta l'aria di essere la gara della svolta, anche se il Brescia ci ha messo del suo nel complicarsi la vita dopo un buon avvio di partita. Le Rondinelle confermano ancora una volta l'incapacità di gestire il vantaggio (17 punti persi da 6 situazioni di vantaggio) e pagano a caro prezzo le ingenuità difensive, come in occasione del pareggio di Linetty e del rigore di Quagliarella che ha chiuso il match (Mateju e Mangraviti sul banco degli imputati). Le assenze di Tonali e Cistana hanno pesato, ma non possono essere alibi.

Oltre ai tre punti, Ranieri può festeggiare il ritorno al gol a Marassi dopo 8 mesi di Quagliarella: il capitano sale a quota 5 in campionato e potrebbe essersi definivamente sbloccato in vista del girone di ritorno. Passo indietro, invece, per Balotelli, a segno nelle ultime due gare: Supermario non è pervenuto nel primo tempo, è leggermente migliorato nel secondo ma non è riuscito a giocare per la squadra. Un grattacapo in più per Corini, la cui corsa salvezza è sempre più in salita.

LE PAGELLE

Linetty 7,5 - Grande prestazione del centrocampista polacco, che ha il grande merito di realizzare il pareggio e di servire a Jankto l'assist per il 2-1. Un pericolo costante per la difesa lombarda.

Jankto 7,5 - Il gol del pareggio (piatto al volo) è davvero splendido. Impreziosisce ulteriormente una prova positiva con l'assist per il poker di Caprari per la doppietta di Quagliarella.

Vieira 7 - Ha solo 21 anni ma gioca come un veterano: dà sempre i tempi giusti alla manovra. Esce nel finale tra i meritati applausi di Marassi.

Torregrossa 6,5 - Lavora al servizio della squadra, scatta a più non posso e ha il merito di regalare a Chancellor il pallone dell'illusorio 1-0 delle Rondinelle.

Balotelli 5 - Nel primo tempo non è pervenuto, si sveglia un pochino nella ripresa con un paio di tiri che non sorprendono Audero. La prestazione resta insufficiente.

Mateju 4,5 - Pomeriggio da incubo per il terzino ceco. Rinvia male di testa e serve a Linetty il pallone del pareggio, poi perde il duello con il polacco in occasione dell'assist a Jankto per che ribalta la gara. Due errori da cui non si riprende più.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-BRESCIA 5-1

Sampdoria (4-4-2): Audero 6,5; Bereszysnki 6 (40' st Murillo sv), Chabot 6,5, Regini 6,5, Murru 6; Thorsby 6,5, Linetty 7,5, Vieira 7 (37' st Ekdal sv), Jankto 7; Quagliarella 7, Gabbiadini 5,5 (31' st Caprari 6,5). A disp.: Seculin, Falcone, Augello, Bonazzoli, Rigoni, Maroni, Léris, Rocha. All.: Ranieri 7

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 5,5, Chancellor 6, Mangraviti 5, Mateju 4,5 (37' st Martella sv); Bisoli 5,5, Viviani 5,5, Romulo 5,5; Spalek 5 (24' st Ndoj 5,5); Balotelli 5, Torregrossa 6,5. A disp.: Alfonso, Andreacci, Gastaldello, Semprini, Zmrhal, Magnani, Morosini, Donnarumma, Matri, Ayé. All.: Corini 5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 12' Chancellor (B), 34' Linetty (S), 48' Jankto (S), 24' st e 47' st Quagliarella (S), 32' st Caprari (S)

Ammoniti: Bisoli (B), Vieira (S), Romulo (B), Murru (S), Mangraviti (B), Chancellor (B)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Con 158 reti firmate nel massimo campionato italiano, Fabio Quagliarella si è portato al 18° posto dei marcatori di Serie A, superando in classifica Luca Toni (157).

Fabio Quagliarella non andava a bersaglio in Serie A, al Ferraris, dal 12 maggio 2019, contro l'Empoli, anche in quel caso su rigore; inoltre l’ultima marcatura multipla di Fabio Quagliarella al Ferraris risaliva al gennaio 2019 (vs Udinese); da allora, tre bis concessi dall’attaccante dei blucerchiati, ma tutti in trasferta.

Fabio Quagliarella ha trasformato 12 degli ultimi 13 rigori calciati in Serie A.

Fabio Quagliarella ha preso parte attiva a cinque gol (quattro reti, un assist) nelle ultime cinque partite di campionato: tanti quanti nelle 17 precedenti.

Tra i giocatori che hanno realizzato almeno cinque gol, soltanto Joaquin (sei, Real Betis) e Rodrigo Palacio (cinque, Bologna) sono più anziani di Fabio Quagliarella nei cinque maggiori campionati europei in corso.

L’ultima volta che la Sampdoria ha vinto con almeno quattro gol di scarto in Serie A è stata nel gennaio 2019 (4-0) contro l’Udinese.

Il Brescia è la squadra che ha perso più partite in questo campionato dopo aver segnato il primo gol del match: cinque (su 10), comprese le ultime due.

Il Brescia è la squadra che ha subito più gol di testa in questo campionato: otto; a seguire proprio la Sampdoria con sette.

Quattro delle ultime cinque reti incassate dalla Sampdoria in Serie A sono arrivate di testa.

Linetty ha preso parte attiva a tre (una rete, due assist) degli ultimi quattro gol della Sampdoria in questo campionato, mentre nelle 12 precedenti marcature dei liguri aveva fornito soltanto un passaggio vincente.

Jakub Jankto ha segnato due gol in questo campionato (entrambi in casa) in 14 partite: uno in meno che nelle 58 precedenti di Serie A.

Per la seconda volta in carriera in Serie A Gianluca Caprari ha trovato il gol per due match interni di fila: la prima nell'ottobre 2017 (vs Atalanta e Crotone).