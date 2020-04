Sampdoria, Ranieri: "Campionato falsato ma è giusto che si concluda"

SAMPDORIA

Claudio Ranieri dice la sua sulla ripresa della Serie A: "Per me sarà sempre un campionato falsato perché non c'è stata regolarità completa. Poi però capisco che sia giusto giocare per decretare i vincitori e le retrocessioni sul campo". Il tecnico della Sampdoria, però, chiede un cambio ai regolamenti in nome della salute dei giocatori: "Se dovremo giocare tre partite a settimana facciamo cinque cambi nei 90 minuti: non mi sembra il caso di portare allo stress massimo i calciatori" le parole a Radio Ach'io Lo Sport.

Sulla situazione coronavirus alla Samp: "Chi più chi meno, si sono ripresi tutti. Non è stato un bel sentire i miei ragazzi colpiti dal male".

Ranieri sulla possibilità che invece si fermi la stagione: "I medici devono decidere se è il caso di far ripartire tutto o meno. Io dico solo che questa è una malattia ancora sconosciuta: sarà il caso di spingere al massimo questi ragazzi? E poi basterà un mese di preparazione per giocare tre partite a settimana? Se si deciderà di ripartire, vanno prese tutte le precauzioni".

"Con il Mondiale che si giocherà in inverno - conclude Ranieri - giocando nell'anno solare come proposto da Galliani avremmo più mesi per riprendere e sperare che nel frattempo questo virus si sia indebolito o che ci siano nuove cure. Quando Galliani parla lo fa sempre da grande dirigente, non mi sembra sbagliata come idea".