Sampdoria, Quagliarella polemico sui social: "C'è chi sparla e chi lavora per rientrare"

"C'è chi (s)parla e chi lavora per recuperare da un infortunio!". Fabio Quagliarella non ci sta e rispedisce al mittente tutte le illazioni in merito alle sue condizioni fisiche che sono circolate negli ultimi giorni e che, evidentemente, hanno molto infastidito l'attaccante della Sampsoria. Quaglia ha voluto rispondere in modo polemico ai suoi detrattori, pubblicando in una Stories su Instagram il referto degli accertamenti al polpaccio a cui si è sottoposto lo scorso 20 giugno: "L’esame evidenzia una piccola lesione della giunzione miotendinea distale del gemello mediale della gamba destra. Una lesione di II grado in fase subacuta“.