Triste rientro a Genova all'alba per la Sampdoria, Gravina: "Perdita incredibile"

La Sampdoria ha lasciato lo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia in pullman dopo la mezzanotte per far defluire i tifosi arrivati in Campania per sostenere la squadra nel tentativo di centrare la salvezza in Serie B o almeno i play-out. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Colombo dal settore ospiti sono partiti i cori contro i giocatori allenati da Evani, che hanno concluso una stagione piena di errori e passi falsi.