Non basta la cura degli ex campioni: prima retrocessione in C per la Samp

La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia. L'anno nero per quelli che un tempo erano i gloriosi blucerchiati si è chiuso sul campo di Castellamare di Stabia con un pareggio che non basta per la salvezza diretta e nemmeno per l'aggancio ai play out. Una fine ingloriosa di una stagione nata male e conclusa peggio con aspettative da prima classe, visto la campagna acquisti estivi con colpi a ripetizione, che si sono tradotte in un dramma sportivo. Come testimoniano le lacrime in campo della squadra.