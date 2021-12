Sampdoria, Marco Lanna è il nuovo presidente

LA SCELTA

Nel Cda del club blucerchiato Gianni Panconi, Antonio Romei e Alberto Bosco

La Sampdoria volta pagina dopo le dimissioni di Massimo Ferrero e riparte da Marco Lanna. L'ex difensore blucerchiato dello storico scudetto del 1991 è infatti il nuovo presidente del club, il 19esimo dal 1946. Del nuovo Cda faranno parte anche Gianni Panconi, l'ex vicepresidente Antonio Romei e Alberto Bosco, direttore operativo che ultimamente aveva gestito l'operatività della società dopo l'arresto dell'ex patron. Tutti in uscita i vecchi consiglieri Vidal, Fiorentino, Profiti e Castanini. Getty Images

La Samp ai sampdoriani. Riparte così la storia del club blucerchiato dopo i guai giudiziari di Ferrero. Una ripartenza molto attesa non solo dai tifosi, ma anche da tanti grandi ex. A partire da Roberto Mancini. "Gli mando un grande in bocca al lupo - ha detto il ct azzurro commentando l'elezione di Lanna -. Sono felicissimo per lui. Un abbraccio grande e... mi raccomando. Mi raccomando".

La scelta di Lanna, del resto, è una garanzia in ambiente blucerchiato in vista della delicata fase di transizione della società. E' infatti l’unico genovese del gruppo che ha vinto lo scudetto con Boskov e la sua presenza ai vertici dirigenziali della squadra rappresenta un punto fermo per i supporter blucerchiati in vista delle prossime mosse relative alla proprietà. "E' una grandissima gioia e una fortissima emozione, il mio cuore e' sempre stato blucerchiato", ha confessato Lanna ad alcuni amici dopo la nomina.

IL COMUNICATO DEL CLUB

L’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a. ha proseguito nella serata di oggi i lavori avviati il 24 dicembre, in seconda convocazione, per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.

L’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding S.r.l., valutate le indicazioni ricevute e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questa fase di transizione del club, ha nominato al termine dei lavori il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Marco Lanna (presidente), Alberto Bosco, Gianni Panconi e Antonio Romei.