Sampdoria, la gufata di Ferrero: "Ben vi sta se perdete, un motivo ci sarà"

"Ben vi sta se perdete, un motivo ci sarà". Così l'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, in un video sui social è intervenuto poco prima della sfida contro la Juve Stabia che ha portato alla retrocessione dei blucerchiati in Serie C per la prima volta nella storia. Il video provocatorio sta facendo il giro del web suscitando numerose critiche da parte dei tifosi della squadra.