Tifosi genoani in festa per la Sampdoria retrocessa in Serie C

La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta in quasi 80 anni di storia. Non è bastato il pareggio 0-0 sul campo della Juve Stabia per agguantare almeno il play-out. Al triplice fischio finale da una parte sono esplosi i sentimenti di delusione e rabbia dei tifosi blucerchiati, che mai avrebbero pensato di cadere così in basso e dall'altra parte i capanelli dei tifosi rossoblù felici per la disgrazia dei rivali cittadini.