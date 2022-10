Sampdoria, Stankovic: "All'Inter gli anni più belli della mia vita"

Quella contro l'Inter non può essere una partita normale per Dejan Stankovic, che infatti non lo nasconde: "Il mio passato non si può né si deve cancellare - spiega il tecnico della Sampdoria - : sono stati i dieci anni più belli della mia vita. Giocare a San Siro con lo stadio pieno può essere solo una gioia". Ma il serbo logicamente non avrà alcun trattamento di riguardo verso i colori nerazzurri: "I tifosi sanno che sono uno leale e lo sarò anche domani: sarò leale con la mia Samp, cercando di fare il meglio possibile perché ci aspetta una partita durissima".