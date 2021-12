Sampdoria, il presidente Lanna: "Rivoglio la squadra di Paolo Mantovani"

IL MESSAGGIO

Il neo numero uno blucerchiato in un messaggio ai tifosi: "È il momento dell'unione"

È iniziata ufficialmente la nuova vita blucerchiata di Marco Lanna, neo presidente del club della Sampdoria che oggi pomeriggio è andato a Bogliasco per incontrare e salutare la squadra, il tecnico Roberto D'Aversa e tutto lo staff. E poi ai canali ufficiali del club ha raccontato le sue prime sensazioni in questo nuovo ruolo: "Ci tengo a svolgere il mio ruolo riavvicinando i tifosi e riaccendendo la passione - ha detto - Il mio lavoro sarà quello di unire tutte le componenti: squadra, club e tifo. Sono cresciuto nella Sampdoria di Paolo Mantovani e Vujadin Boskov, mi piacerebbe ricreare quell'ambiente, quel clima che sa di famiglia".

"Ai tifosi blucerchiati dico che ci metterò tutto il mio impegno - continua Lanna - chiedo loro di accompagnare me e la squadra in questo momento non facile. Vi voglio al nostro fianco".

L'ex difensore della Sampdoria, che ha collezionato oltre 120 presenze in maglia blucerchiata, racconta che "quando mi hanno chiesto la disponibilità a fare il presidente, ho avuto mille emozioni: ho accettato con il cuore, provando una grande gioia nel guidare una società che amo e della quale ho fatto parte per anni. Partito dal Settore Giovanile, sono arrivato fino alla prima squadra, facendo una carriera che mi ha portato a vincere lo Scudetto, con una maglia che sento addosso come mia. Non c'è giorno in cui, incontrando qualcuno per strada, non mi venga ricordato qualcosa di quella Sampdoria - ha concluso - La maglia blucerchiata è la mia pelle. Spero di poter dare tanto a questa squadra".

