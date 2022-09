Sampdoria, Giampaolo attacca l'arbitro: "Giusta la mia espulsione, gli ho dato del cogl..."

QUI SAMPDORIA

Il tecnico blucerchiato dopo la sconfitta contro il Milan: "Dopo l'espulsione di Leao, direzione a senso unico. Gestione sbagliata"

© Getty Images "Dopo l'espulsione di Leao l'arbitro ha diretto a senso unico come se dovesse mettere a posto la cosa... Non si deve arbitrare con arroganza ma bisogna saper reggere la pressione. La posta in palio era importante per entrambe le squadre, non soltanto per il Milan". Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo attacca il direttore di gara Fabbri al termine della sfida di Marassi. "La mia espulsione è stata giusta perché gli ho dato del cogl... - ha aggiunto - ma non si possono gestire cartellini gialli e rossi in quel modo. Ho un grandissimo rispetto per gli arbitri ma la gestione è stata sbagliata".

"Noi abbiamo sbagliato solo la partita contro la Salernitana e abbiamo gestito male otto minuti a Verona - ha proseguito Giampaolo parlando della partita - Io continuo ad avere grande fiducia nei miei giocatori. Gabbiadini? Lui è un attaccante, metterlo sull'esterno è una forzatura. Quando giocheremo con le due punte giocherà, io devo fare delle scelte. Leris ha fatto una grande partita su Theo. Gabbiadini non avrebbe potuto reggere una gara così". E ancora: "Ho fatto un discorso sulla comunicazione interna verso l'esterno. La squadra è isolata da ogni discorso che riguarda il club. Non ci manca nulla, poi il club troverà le soluzioni. Ci pagano e l'acqua calda non manca". Su Leao: "Fermarlo del tutto è impossibile, devi cercare di limitarlo. In Serie A non lo tiene nessuno".