Sampdoria, Ferrero cede il club a Vialli: affare da oltre 110 milioni

Pare definitivamente giunta al capolinea l'avventura di Massimo Ferrero alla guida della Sampdoria, che - come riferito dal Secolo XIX - sta per passare nelle mani della società guidata da Gianluca Vialli. Si tratta della CalcioInvest LLC, che oltre all'ex centravanti vede al suo interno Fausto Zanetton, Jamie Dinan e Alex Knaster. Decisivo l'intervento di Edoardo Garrone, che con circa 10 milioni di euro ha sbloccato la trattativa. La Samp verrà dunque ceduta per circa 85 milioni di euro più altri 30 milioni (circa) di debiti che saranno a carico del gruppo legato a Vialli.