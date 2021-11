Mistero Ihattaren: smentito il ritiro, ma non torna in Italia. Juve e Samp pensano alla rottura

IL CASO

Il talento olandese ha fatto sapere di non voler smettere, ma il suo futuro è un'incognita. Raiola, infuriato, al lavoro

Che fine ha fatto Mohamed Ihattaren? Il talentuoso giocatore olandese della Juventus, in prestito alla Sampdoria, da qualche settimana ha fatto ritorno in Olanda da dove, ha fatto capire, non ha alcuna intenzione di tornare in breve tempo. Una soluzione più che delicata e spinosa, non solo dal punto di vista professionale, che riguarda il giovane giocatore, i due club italiani e Mino Raiola, il suo agente. Abbastanza vulcanico e di difficile gestione fuori dal campo, secondo alcune ricostruzioni locali, nelle poche settimane a Genova, in Olanda si parla di stato depressivo per il 19enne ex PSV due anni dopo la morte del papà. Un argomento delicato da trattare e con una sola certezza: alla Sampdoria non tornerà.

Negli ultimi giorni sull'asse Olanda-Italia è rimbalzata addirittura la notizia del ritiro del giocatore già nel giro della nazionale olandese dopo i 10 gol con la maglia del PSV. Informazioni riportate e contro riportate in patria che hanno tolto dal proprio letargo lo stesso giocatore che attraverso un account instagram (non il suo) ha fatto sapere di non considerare l'appendere le scarpe al chiodo così prematuramente una eventualità, bollando come false le notizie circolate nelle ultime ore. Il futuro però resta un mistero, almeno quanto il presente.

Prima di questo messaggio riportato infatti si erano perse completamente le tracce di Ihattaren e se la Sampdoria, che in pratica è come non lo avesse mai avuto, ha già perso le speranze di averlo in rosa, la Juventus e l'agente Mino Raiola dovranno fare chiarezza velocemente. La società bianconera discuterà l'interruzione del prestito con i blucerchiati, magari optando per un altro giocatore a sorta di parziale indennizzo, e proprio la Juventus che lo ha preso a titolo gratuito dal PSV con cui ha voluto rompere a tutti i costi, starebbe valutando la possibilità di rescindere il contratto quadriennale.

"Sono in forma e pronto per giocare di nuovo" ha dichiarato tramite l'account Instagram di Rising Ballers (una piattaforma online che si occupa dei talenti del futuro), ma dove? E' quello che sta cercando di capire anche Mino Raiola che, a sua volta fanno sapere dall'Olanda, proprio per alcuni atteggiamenti poco professionali di Ihattaren avrebbe col ragazzo un rapporto non proprio idilliaco e piuttosto teso, ancora prima di questa grana.