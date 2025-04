Mancini torna a casa: visita a Bogliasco per stare vicino alla sua Samp: "Ma sarò solo il primo tifoso"

Intanto nel ritiro blucerchiato è atteso nel pomeriggio il presidente e proprietario del club Matteo Manfredi che ieri aveva spiegato come Mancini non abbia un ruolo all'interno della società ma voglia come amico dare un supporto per aiutare la Samp a uscire da questa crisi che la sta facendo precipitare verso la Lega Pro. Cresce nel frattempo entusiasmo, già venduti 2500 biglietti per la gara di sabato con il Cittadella.