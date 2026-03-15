Bernabeu o San Siro? No, la Finalissima non si giocherà: "colpa" dell'Argentina

Nei giorni scorsi erano emerse altre possibilità, a partire quella di Madrid che però la Federcalcio argentina aveva osteggiato perché in quel modo la Spagna avrebbe giocato in casa. Niente da fare pure per San Siro, Londra o Lisbona, altri stadi che si erano candidati a ospitare il match che avrebbe visto contro Leo Messi e Lamine Yamal.