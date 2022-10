Serie A, Salernitana-Spezia 1-0: decide un capolavoro di Mazzocchi

SALERNITANA-SPEZIA 1-0

All'Arechi, il gran gol dell'ex Venezia lancia Nicola: liguri ancora senza punti e senza reti in trasferta

© Getty Images 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nell'undicesima giornata di Serie A, la Salernitana batte 1-0 lo Spezia. All'Arechi, partono meglio i liguri ma ad inizio ripresa arriva il gol che decide il match: al 48', Mazzocchi raccoglie palla al limite dell'area e con uno splendido destro a giro batte Dragowski. Con questo successo, i granata di Nicola salgono a quota 13, mentre la formazione di Gotti resta a 9, ma ancora senza reti e senza punti in trasferta dopo sei partite.

LA PARTITA

Da una parte i 10 punti sui 13 in campionato della Salernitana che arrivano all'Arechi, dall'altra il preoccupante 0 alla voce punti e gol fatti in trasferta per lo Spezia. I granata battono 1-0 i liguri e continuano la loro corsa in campionato. Eppure, gli ospiti partono con aggressività e schiacciano la Salernitana nella sua metà campo, anche se la prima vera occasione arriva soltanto al 23' con la doppia conclusione di Agudelo e il doppio intervento di Sepe. I granata, invece, creano la loro prima occasione al 26' con il destro a giro di Mazzocchi lontano dalla porta difesa da Dragowski. Il primo tempo, però, si chiude senza reti. Nella ripresa, ecco subito il gol che decide il match: Candreva crossa, la difesa ligure allontana ma arriva Mazzocchi, che dal limite dell'area fa partire un destro a giro che fa esplodere l'Arechi, con l'ex Venezia che corre ad abbracciare in panchina Ribery, protagonista di un commovente saluto a Salerno e alla Salernitana prima del match.

La formazione di Gotti reagisce, ma il sinistro di Nzola finisce a centimetri dal palo difeso da Sepe. Gyomber, invece, rischia di chiudere i giochi con una conclusione che vede protagonista anche Piatek, entrato al posto di Vilhena, e che accarezza la traversa. Il polacco si divora il 2-0 nell'inizio del lunghissimo recupero, mentre Dragowski è miracoloso sui colpi di testa di Daniliuc. Il risultato, però, non cambia: vola la Salernitana, Gotti deve risolvere il problema trasferta per allontanarsi dalla zona calda.

LE PAGELLE

Mazzocchi 7 - Dopo qualche prestazione sotto tono, torna ai livelli di inizio campionato per spinta e impegno. Premiato con il capolavoro che decide il match.

Bonazzoli 6 - Si muove tanto per i compagni, non riesce ad essere incisivo davanti ma avvia l'azione del gol.

Piatek 6 - Sufficienza perché lo Spezia non pareggia nel finale: entra benissimo, ma spreca diverse occasioni per il 2-0.

Dragowski 6,5 - Se lo Spezia resta in corsa fino al 100' è merito delle sue parate, soprattutto nel finale su Piatek e Daniliuc

Agudelo 6,5 - Il migliore in mezzo al campo: qualità, corsa e scatti che impensieriscono il centrocampo di Nicola.

Nzola 6 - Sfortunato nelle due occasioni avute, con la palla che esce fuori di poco. Per il resto, si muove tanto.

IL TABELLINO SALERNITANA-SPEZIA 1-0

Salernitana (3-5-2): Sepe 6; Gyomber 6,5 (45' st Bronn sv), Daniliuc 6, Fazio 6,5; Candreva 6 (39' st Bohinen sv), Coulibaly 6, Radovanovic 5,5, Vilhena 5,5 (20' st Piatek 6), Mazzocchi 7; Dia 6 (20' st Bradaric 6,5), Bonazzoli 6 (39' st Botheim sv). A disp.: Fiorillo, Micai, Sambia, Kastanos, Capezzi, Lovato, Pirola. All.: Nicola 6,5

Spezia (3-5-2); Dragowski 6,5; Ampadu 6 (29' st Strelec sv), Kiwior 5,5, Nikolaou 6, Amian 5,5 (19' st Reca 6), Bourabia 6, Ekdal 6 (29' st Maldini 6), Agudelo 6,5, Holm 6, Gyasi 5,5 (19' st Verde 6), Nzola 6. A disp.: Zoet, Zovko, Sala, Hristov, Beck, Ferrer, Ellertson, Caldara, Sher, Nguiamba, Sanca. All.: Gotti 5,5

Arbitro: Chiffi

Marcatore: 3' st Mazzocchi

Ammoniti: Vilhena (SA), Amian (SP), Kiwior (SP), Daniliuc (SA), Agudelo (SP), Holm (SP), Nicola (SA)

LE STATISTICHE

• La Salernitana ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A, tanti successi quanti nelle precedenti 13.

• Lo Spezia ha perso le ultime sei trasferte di Serie A (tutte quelle di questa stagione), parziale in cui non ha segnato nemmeno un gol; l’ultima squadra a perdere almeno sei gare di fila fuori casa senza andare a bersaglio nel massimo torneo era stata il Livorno nel 2013/14 (sette) e l’unica nella storia a farlo nelle prime sei trasferte di un campionato di Serie A era stata il Napoli nel 1939/40.

• Pasquale Mazzocchi ha realizzato due reti nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A, dopo essere rimasto a secco nelle precedenti 19.

• Pasquale Mazzocchi ha partecipato a tre gol in questo campionato (due reti, un assist), uno in più rispetto alla passata stagione di Serie A.

• La Salernitana ha segnato nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, miglior striscia dal suo ritorno nella competizione nella scorsa stagione.

• Lo Spezia ha subito sei gol da fuori area in questo campionato, più di ogni altra squadra.

• La Salernitana ha segnato con il proprio primo tiro nello specchio in questa partita.

• Lo Spezia ha effettuato nove tiri nel primo tempo e ne ha fatti di più solamente contro il Bologna (13) in una prima frazione di questo campionato.

• Quella di oggi è stata la 150ª presenza per Federico Fazio in Serie A.