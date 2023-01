Serie A: Salernitana-Milan 1-2, i rossoneri iniziano bene il 2023 

Salernitana-Milan 1-2

All'Arechi decisivi i gol di Leao e Tonali tra il 10' e il 15'. Bonazzoli accorcia nel finale, ma non basta ai campani

Milan, buona la prima del 2023: 2-1 alla Salernitana









































© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan inizia il 2023 con il piede giusto, battendo 2-1 la Salernitana nel primo anticipo della 16a giornata di Serie A. Primo tempo senza storia quello che va in scena all'Arechi, con i rossoneri padroni del campo. Al 10' Tonali pesca in profondità Leao, che salta Ochoa e sblocca il match. Passano 5' e il centrocampista azzurro trova il raddoppio: il portiere messicano respinge una sua prima conclusione, ma nulla può sul diagonale di destro dentro l'area. Nella ripresa la Salernitana torna in partita all'83' con Bonazzoli, ma non basta per riprendere il Milan.

LA PARTITA

Pur con qualche sofferenza nel finale, il Milan non sbaglia, si lascia alle spalle le deludenti amichevoli e inizia il 2023 con il piede giusto, mettendo pressione alla capolista Napoli. Risultato ampiamente meritato per i rossoneri, praticamente perfetti nel primo tempo, che non hanno dilagato solo per colpa di uno straordinario Ochoa, autore di 7 interventi provvidenziali che hanno tenuto in piedi la Salernitana fino all'ultimo. Sugli scudi i soliti Leao e Tonali: il portoghese si è confermato un'arma praticamente illegale in Serie A, il centrocampista ha regalato assist e segnato il gol del 2-0. Ottima anche la prova di Tomori in difesa, segnali di risveglio da parte di De Ketelaere, vicino al gol in due occasioni. Sottotono Giroud, che paga le fatiche del Mondiale. Nicola può essere contento della reazione dei suoi, ma viene tradito da una difesa troppo lenta e impacciata, mandata in crisi dalle accelerazioni di Leao e dagli inserimenti di Tonali.

Nicola si affida al collaudato 3-5-2: in porta c'è l'esordio di Ochoa, l'infortunio di Mazzocchi e la squalifica di Candreva costringe il tecnico a cambiare gli esterni, inserendo Sambia e Bradaric. Coppia d'attacco Dia-Piatek. Lunga la lista degli infortunati per Pioli e formazione praticamente obbligata: Brahim Diaz vince il ballottaggio con De Ketelaere, rientrano dopo i lunghi infortuni Calabria e Saelemaekers. La Salernitana parte con un certo coraggio e prova a mettere alle corde il Milan, ma è solo un fuoco di paglia. Al 6' suona fortissimo il campanello d'allarme, con Leao che va via in velocità a Lovato e Fazio, Ochoa si salva con il piede in uscita. I campani soffrono la velocità del portoghese e gli inserimenti di Tonali e proprio con una loro combinazione si sblocca il match: il centrocampista verticalizza per il compagno, che salta il portiere messicano e deposita in rete (10'). I padroni di casa accusano il colpo, il Milan diventa padrone assoluto del campo e al 15' raddoppiano: Ochoa respinge la prima conclusione di Tonali, poi Diaz serve ancora il compagno che in diagonale fa secco il portiere messicano. La Salernitana ha un sussulto al 23' (conclusione di Dia deviata in corner da Tomori in scivolata), poi è sempre Milan che sfiora il tris ripetutamente: al 28' doppia conclusione di Diaz, la prima respinta da Bradaric, la seconda a lato di poco; al 32' splendido tacco di Leao per Giroud che calcia addosso al portiere avversario e si divora una ghiotta occasione. Non c'è gara all'Arechi, con la Salernitana che non ha difensori in grado di giocarsela in velocità con Leao e che fatica a costruire in attacco, dove Piatek e Dia non riescono mai a duettare e creare seri grattacapi.

La ripresa si apre con una doppia occasione per Giroud (48' e 49') e con il gol annullato a Tomori per un fuorigioco di Brahim Diaz (58'). Nicola si gioca la carta Bonazzoli (per Vilhena), rischiando il tutto per tutto. Dopo un doppio miracolo di Ochoa su Girodu e De Ketelaere (82'), i padroni di casa riaprono il match un minuto dopo con Bonazzoli: Saelemaekers si perde il nuovo entrato che sul secondo palo al volo fa secco Tatarusanu. Negli 8' di recupero assegnati da Fourneau, è il Milan a sfiorare il tris prima con un colpo di tacco al volo di Dest e poi con De Ketelaere. Una sola distrazione non compromette il pomeriggio del Diavolo, che torna a Milano con tre punti meritati e fondamentali.

LE PAGELLE

Ochoa 7,5 - Prende due gol, ma ne salva altri sette su Leao, Tonali, Giroud (due volte), De Ketelaere (due volte) e sul tentativo di autorete di Radovanovic. La prima sul francese la parata più difficile. Esordio straordinario dal punto di vista personale.

Bonazzoli 6,5 - Entra per Vilhena e dà un po' di brio all'attacco. Suo il gol che riapre il match, ma non basta.

Lovato 4 - L'ex Verona va completamente in bambola, travolto da un incontenibile Leao. Lento e impacciato, sbaglia anche dei semplici stop e Nicola lo toglie dopo un'ora di gioco.

Leao 7,5 - Il portoghese è semplicemente imprendibile per i lenti e macchinosi difensori della Salernitana. Sblocca il match, poi regala un assist di tacco a Giroud. Soprattutto nel primo tempo si infila nella difesa campana come un coltello nel burro.

Tonali 7,5 - Con i suoi inserimenti mette in crisi la Salernitana. Ha il merito di mandare in porta Leao e di siglare il 2-0 che spezze la gambe ai ragazzi di Nicola

Giroud 5,5 - L'impegno non manca, ma al francese manca il guizzo vincente. Un po' per colpa sua, ma anche per merito di Ochoa che in due occasioni si supera sulle sue conclusioni.

IL TABELLINO

SALERNITANA-MILAN 1-2

Salernitana (3-5-2): Ochoa 7,5, Lovato 4 (19' st Daniliuc 5,5), Radovanovic 4,5, Fazio 4,5, Sambia 5 (39' st Valencia sv), Coulibaly 6, Bohinen 5,5 (39' st Kastanos sv), Vilhena 5 (18' st Bonazzoli 6,5), Bradaric 6, Dia 5, Piatek 5. A disp.: Fiorelli, De Matteis, Bronn, Botheim, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. All.: Nicola 5,5

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 6 (27' st Gabbia 6), Kalulu 6,5, Tomori 7, Theo Hernandez 6; Bennacer 6,5, Tonali 7,5; Saelemaekers 5,5 (40' st Dest sv), Diaz 6 (18' st De Ketelaere 6), Leao 7,5; Giroud 5,5 (40' st Vranckx sv). A disp.: Mirante, Nava, Adli, Bakayoko, Lazetic, Thiaw, Pobega, Bozzolan. All.: Pioli 6,5

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 10' Leao (M), 15' Tonali (M), 38' st Bonazzoli (S)

Ammoniti: Giroud (M), Piatek (S), Bradaric (S), Coulibaly (S), Daniliuc (S)

Espulsi:

Note:

LE STATISTICHE

Il Milan ha vinto sei delle ultime sette partite nel primo match del nuovo anno solare in Serie A (1N).

La Salernitana ha perso tre partite di Serie A consecutive: con Davide Nicola alla guida solo una volta aveva registrato tre sconfitte di fila in campionato (tra marzo e aprile scorso).

Il Milan ha vinto in tutte e sei le partite in cui ha segnato Tonali in Serie A.

10 tiri nello specchio oggi per il Milan: solo contro lo Spezia (11) i rossoneri hanno effettuato piú tiri in porta in questo campionato.

Rafael Leao ha segnato nel primo match dell’anno solare del Milan in tutte le ultime tre stagioni: 2023, 2022, 2021.

Era da settembre 2021 che Leao non riusciva ad andare a segno in due presenze consecutive di Serie A.

Per la prima volta in carriera in Serie A, Sandro Tonali ha segnato un gol e fornito un assist nello stesso match.

Tre dei cinque assist forniti con la maglia del Milan da Tonali in Serie A sono stati per gol di Leao.

Era da dicembre 2021 contro il Genoa, che Brahim Diaz non partecipava a un gol (assist per lui oggi) in un match giocato lontano dal Meazza in Serie A.

Era dalla prima giornata contro l’Udinese che il Milan non trovava due reti nei primi 15 minuti di gioco di un match di Serie A.

Federico Bonazzoli ha eguagliato con questa rete Marco Di Vaio come miglior marcatore nella storia della Salernitana in Serie A (12 gol).

Bonazzoli non segnava in Serie A dal 28 agosto contro la Sampdoria, anche in quel caso all’Arechi.

Bonazzoli é l’unico giocatore della storia della Salernitana a vantare piú di un gol (due per lui) contro il Milan in Serie A.

Era dal 15 gennaio 2022 contro la Lazio che la Salernitana non subiva due reti nei primi 15 minuti di gioco di un match di Serie A.

Guillermo Ochoa diventa oggi il primo portiere del Nord-Centro America a giocare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95 in avanti).

50ª presenza di Matteo Lovato in Serie A, tre di queste sono arrivate con la maglia della Salernitana.