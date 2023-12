Serie A: Salernitana-Bologna 1-2, la doppietta di Zirkzee lancia Thiago Motta

SALERNITANA-BOLOGNA 1-2

L'olandese non perdona gli errori dei campani, sempre ultimi in classifica. Gli emiliani sognano l'Europa

Il Bologna sogna l'Europa con super-Zirkzee





































LA PARTITA

Dopo averla vista sfumare in pieno recupero a Lecce tra le polemiche, finalmente il Bologna conquista la prima vittoria lontano dalle mura amiche e si siede con pieno merito al tavolo delle grandi. Se il protagonista in campo è senza dubbio Zirkzee, non si possono non vedere i grandi meriti di Thiago Motta: l'italo-brasiliano ha dato un gioco ben definito alla squadra, una perfetta orchestra che suona musica celestiale al di là degli interpreti. Un gruppo coeso e che va tutto nella stessa direzione, più forte anche degli infortuni (7 al momento). Per 75', fino al gol di Simy, il Bologna ha controllato senza patemi, mentre negli ultimi 20' ha sofferto gli assalti dei campani. Sull'altra panchina, invece, il lavoro di Inzaghi è davvero complicato: la sua squadra commette troppi errori e fa davvero fatica a trovare la via del gol. Cuore e impegno non sono mancati, ma ci vuole qualcosa di più per sperare nella salvezza.

Il Bologna gioca un primo tempo praticamente perfetto, mettendo sotto la Salernitana sotto tutti i punti di vista. È un piacere per gli occhi vedere giocare la squadra di Thiago Motta, brava ad approfittare degli errori dei padroni di casa, che si fanno male da soli. Al 9' Costil respinge male il rasoterra di Posch e per Zirkzee è un gioco da ragazzi sbloccare la gara con in tap-in. La reazione della Salernitana arriva al 17', quando Freuler salva sulla conclusione di Bradaric dopo uno schema su punizione con Candreva. Poi, però, Lovato combina la frittata quando, pressato da uno scatenato Saelemaekers, con uno sciagurato retropassaggio serve inavvertitamente Zirkzee che salta Costil, ringrazia e segna la sua prima doppietta italiana. Inzaghi prova a correre ai ripari, aumentando il peso offensivo e passando alla difesa a quattro con l'ingresso di Tchaouna per Lovato. Dia con una conclusione al volo respinta da un piede di Kristiansen prova a dare la scossa, poi l'attaccante olandese rischia l'espulsione per un brutto fallo su Saelemaekers: Sozza gli sventola il giallo e il Var non interviene. Al duplice fischio dell'arbitro i ragazzi di Inzaghi escono sommersi dai fischi dell'Arechi.

Superpippo lascia negli spogliatoi Mazzocchi per inserire Daniliuc. È però sempre il Bologna padrone del campo e a sfiorare per ben due volte il 3-0: al 65' Zirkzee mette Ferguson davanti a Costil, ma il francese si salva con l'aiuto del palo. Poi lo scozzese due minuti dopo serve l'accorrente Moro che calcia alto. Inzaghi si gioca anche la carta Simy ed è proprio il nigeriano a trovare dal limite l'insperato gol dell'1-2 al 75'. Nel Bologna subentra la paura e gioca gli ultimi 20' in apnea: in pieno recupero prima Pirola di testa e poi sempre Simy non trovano il guizzo vincente.

LE PAGELLE

Lovato 4 - Con un retropassaggio sciagurato regala a Zirkzee l'involontario assist del 2-0. Un errore gravissimo che spezza le gambe ai compagni e mette la gara irrimediabilmente in salita. Inzaghi lo toglie al 34' per passare alla difesa a quattro.

Mazzocchi 4,5 - Saelemaekers gli fa passare davvero una brutta serata e gli fa fare una figuraccia. Non lo vede mai e viene saltato con regolarità. Il suo match finisce dopo un tempo.

Costil 5,5 - Respinge male il diagonale non irresistibile di Posch e Zirkzee gentilmente ringrazia. Incolpevole sul raddoppio dell'olandese, ma l'errore precedente pesa tanto sull'economia della gara. Si riscatta parzialmente nella ripresa negando il tris a Ferguson con l'aiuto del palo.

Simy 6,5 - Finito nel dimenticatoio con Paulo Sousa, Inzaghi lo rispolvera e il nigeriano lo ripaga con il gol dell'1-2 che riapre il match. Un po' di ruggine c'è dopo annate deludenti, ma i suoi gol

Saelemaekers 8 - Grande prestazione dell'esterno belga, imprendibile per i giocatori della Salernitana che usano le buone e (soprattutto) le cattive per fermarlo. Procura le ammonizioni di Mazzocchi, Tchaouna, Dia, Daniliuc, Gyomber e Kastanos. Incontenibile.

Zirkzee 7,5 - Prima doppietta in Italia per l'attaccante olandese, sempre più decisivo per questo Bologna. I due gol sono gentili omaggi di Costil e soprattutto Lovaro, ma lui ha il merito di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Mette anche Ferguson davanti a Costil che spreca.

Calafiori 7 - Protagonista in negativo nel rovente finale di Lecce, il centrale del Bologna si riscatta con una prova di grande pulizia e solidità. Se gli attaccanti della Salernitana combinano poco è anche merito suo.

IL TABELLINO

SALERNITANA-BOLOGNA 1-2

Salernitana (3-4-2-1): Costil 5,5; Lovato 4 (34' Tchaouna 5), Gyomber 5,5, Pirola 5,5; Mazzocchi 4,5 (1' st Daniliuc 5,5), Legowski 5 (19' st Maggiore 5,5), Coulibaly 5,5, Bradaric 5; Candreva 6 (36' st Kastanos sv), Dia 5,5; Ikwuemesi 5 (19' st Simy 6,5). A disp.: Fiorillo, Salvati, Bronn, Fazio, Sambia, Bohinen, Martegani, Botheim, Cabral. All.: Inzaghi 5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6,5, Beukema 6,5, Calafiori 7, Kristiansen 6; Freuler 6,5, Moro 7 (36' st Aebischer sv); Ndoye 6 (31' st Urbanski 6), Ferguson 6,5, Saelemaekers 8; Zirkzee 7,5 (31' st Van Hooijdonk 6). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Lykogiannis, Lucumì, Fabbian. All.: Thiago Motta 7

Arbitro: Sozza

Marcatori: 9' e 20' Zirkzee (B), 30' st Simy (S)

Ammoniti: Coulibaly (S), Tchaouna (S), Mazzocchi (S), Dia (S), Zirkzee (B), Gyomber (S), Urbanski (B), Kastanos (S), Skorupski (B)

Espulsi: Fazio (S) dalla panchina per proteste

Note: -