Salernitana, Colantuono: "Regolamenti poco chiari, chi è negativo ma non idoneo rientra nel 35%?"

VERSO NAPOLI-SALERNITANA

Il tecnico degli amaranto: "Siamo in 12-13, alcuni in campo per onor di firma"

A due giorni dal derby col Napoli, la Salernitana è in piena emergenza covid e il tecnico Colantuono non nasconde le proprie perplessità. "Questi regolamenti sono poco chiari. Ci sono cose che non riesco a capire - ha spiegato -. Abbiamo 8 positivi, al momento, e speriamo che domani non ci siano ulteriori sorprese. C'è gente che viene da un lungo periodo d'inattività, se non superano la visita medica si abbassa lo stesso la percentuale del 35%?". Getty Images

"Due calciatori si sono negativizzati e non sappiamo se possiamo aggregarli al gruppo perché dovranno superare dei test da sforzo come previsto dal protocollo - ha proseguito -. Altri otto hanno il Covid e, quindi, non saranno a disposizione. Se aggiungiamo gli infortuni e le altre indisponibilità è facile pensare che partiremo per Napoli tra mille difficoltà".

Il tecnico dei campani è preoccupato per eventuali infortuni. "Naturalmente giocheremo - precisa - ma vorrei sottolineare che oggi non abbiamo fatto allenamento. E al danno si potrebbe aggiungere la beffa: chi non è al top rischia l'infortunio muscolare, senza dimenticare la squalifica di Ranieri. Io mi chiedo che partita diventa. Noi rispettiamo i regolamenti, ma ci sono troppe cose che non sono chiare. C'è chi scenderà in campo per onor di firma, rischiando infortuni muscolari perché fuori allenamento. A cospetto di un avversario di grande valore che, naturalmente, sarebbe stato favorito a prescindere. Partiremo in 12-13, con tanti giovani, a cospetto di un avversario eccellente. Loro vengono da una settimana normale, senza turni infrasettimanali di coppe. Si saranno preparati benissimo, hanno recuperato Insigne e il compito è difficile. Vogliamo rappresentare bene la città e la Salernitana".

Sulla presenza di Ribery. "No, non è in condizione. E devo verificare Simy che ha preso una botta. Domani farà un esame strumentale per capire l'entità dell'infortunio. Siamo questi, aggregheremo dei ragazzi della Primavera e faremo il possibile".