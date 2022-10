Salernitana, Ribery ha deciso: si ritira

La carriera di Franck Ribery sembra essere arrivata al capolinea. Il francese, 39 anni, è stato spinto alla decisione del ritiro dagli ultimi infortuni, che gli hanno impedito di scendere in campo in questo campionato e lo tengono fermo ormai dal 14 agosto. Ribery, tuttavia, dovrebbe rimanere a Salerno e alla Salernitana perché, dopo aver risolto il suo contratto da giocatore, potrebbe firmarne uno da dirigente sino al 30 giugno 2024, come riporta "Il Mattino".