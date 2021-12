La Salernitana preannuncia reclamo, rinviata la decisione sul 3-0 a tavolino

Nessuna decisione è stata presa dal giudice sportivo della Serie A su Udinese-Salernitana, partita della 19.esima giornata di campionato, non disputata per la mancata presentazione della squadra campana, bloccata dalla Asl causa contagi Covid. La Salernitana ha infatti preannunciato reclamo sul possibile 0-3 a tavolino, bloccando così l'iter, come da prassi.