Caso Salernitana: se esclusa dalla A azzerati i suoi incontri dell'andata

Il rischio esiste e sarebbe un precedente clamoroso: la Salernitana potrebbe essere esclusa lasciando la Serie A a 19 squadre. A quel punto verrebbero azzerati tutti i risultati ottenuti dai campani nel corso del girone d'andata, con vantaggi indiscutibili per le squadre che non sono riuscite a vincere contro i granata e cioè Venezia e Genoa (le uniche che hanno perso contro la Salernitana) e Verona e Cagliari (che hanno pareggiato). Tutte le altre si ritroverebbero con tre punti in meno.