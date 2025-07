Basket, a Europei U20 in campo anche Airhenbuwa neo acquisto Trento

Il neoacquisto di Dolomiti Energia Trentino, Theo Airhenbuwa, in campo con la Nazionale per gli Europei di basket Under 20 in corso a Heraklion, a Creta. L'esordio degli Azzurri è in programma oggi alle 14.30 contro il Belgio, nella prima gara del girone. La seconda sfida vedrà l'Italia affrontare la Germania, domani alle 12, avversaria già incontrata nelle amichevoli pre-Europeo. Il girone si concluderà con la partita contro l'Ucraina, in programma lunedì alle 19.30. I risultati di queste tre partite serviranno a determinare il tabellone degli ottavi di finale.