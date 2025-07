Gyokeres: "Mi piacerebbe giocare in Premier, cerco un club che mi vuole davvero"

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, Victor Gyokeres ha parlato così del suo futuro: "Premier League? Ci ho passato diversi anni senza riuscire a giocare una sola partita. Quindi, ovviamente, è qualcosa che mi piacerebbe. È uno dei campionati più importanti d'Europa. Ci ho passato diversi anni senza riuscire a giocare una sola partita. Quindi, ovviamente, è qualcosa che mi piacerebbe fare. Sarebbe una grande rivincita. Se qualcosa deve succedere, succederà. La cosa più importante per me è giocare per un club che mi vuole davvero".