Zaniolo testimonial della nuova maglia. Ma il futuro è lontano da Roma

LO SCENARIO

Quello del rapporto tra la Roma e Zaniolo sta diventando il vero tormentone dell'estate 2020. La società lo ha scelto, con Pellegrini, per il ruolo di testimonial della nuova maglia ma la situazione è sempre più tesa. "Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”. Questa la frase pubblicata in una storia su Instagram dal campione giallorosso ribadita dal commento social della mamma: "Il silenzio degli innocenti".

Due post che sono il simbolo di una situazione particolarmente tesa. Al litigio, secondo alcune fonti particolarmente acceso con i compagni dopo Roma-Verona, e ai rimproveri pubblici dell'allenatore si è aggiunta la situazione surreale della vigilia della partita di Ferrara con il numero 22 che non era stato convocato inizialmente da Paulo Fonseca per l’affaticamento al polpaccio, prima che lo stop inaspettato di Under facesse cambiare idea al tecnico portoghese che lo ha inserito all'ultimo momento nella lista per la Spal.

L'impressione è che Zaniolo sia ormai un separato in casa e che la corte serrata della Juventus lo stia particolarmente lusingando. Di certo, comunque, diventa complicato pensare che una situazione così compromessa possa risolversi con un'altra stagione in giallorosso del centrocampista.