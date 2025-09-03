Wesley è in nazionale, i ladri gli entrano in casa: un vigilante interrompe il furto

Il fatto è accaduto nella serata di martedì: non risultano oggetti rubati
© IPA
Arrivato dal Flamengo a fine luglio e subito decisivo nella Roma, Wesley ha subito dovuto fare i conti con una brutta disavventura nella Capitale. Dei ladri infatti, hanno fatto irruzione nellavilla in zona Casal Palocco del terzino brasiliano, attualmente impegnato agli ordini di Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana. Una volta entrati nella proprietà, i malviventi hanno iniziato ad arraffare oggetti dell'Audi del calciatore. La sgradita visita però, è durata poco visto che a metterli in fuga ci ha pensato il vigilante dell'area residenziale in cui vive il classe 2003.
L'uomo, accortosi dei ladri intorno alle ore 19.45 di martedì, è corso incontro ai ladri interrompendo così il furto. Furto che, secondo quanto trapelato dallo staff di Wesley e riportato da RomaToday, non si sarebbe però consumato dato che non risulta essere stati trafugato alcun bene del 21enne.
