Wesley è in nazionale, i ladri gli entrano in casa: un vigilante interrompe il furto

Arrivato dal Flamengo a fine luglio e subito decisivo nella Roma, Wesley ha subito dovuto fare i conti con una brutta disavventura nella Capitale. Dei ladri infatti, hanno fatto irruzione nellavilla in zona Casal Palocco del terzino brasiliano, attualmente impegnato agli ordini di Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana. Una volta entrati nella proprietà, i malviventi hanno iniziato ad arraffare oggetti dell'Audi del calciatore. La sgradita visita però, è durata poco visto che a metterli in fuga ci ha pensato il vigilante dell'area residenziale in cui vive il classe 2003.