Verso Roma-Como, Gasperini: "Importante per l'Europa, ma non determinante. Ndicka c'è, El Aynaoui..."

Sul bilancio dei primi 5 mesi in giallorosso ha aggiunto: "Impatto molto positivo, anche oltre le migliori previsioni. Sono venuto con la speranza di fare un bel lavoro e con la convinzione che questo fosse l'ambiente ideale. Si diceva che Roma fosse molto difficile e che il mio arrivo non fosse condiviso da tutti, ma attraverso il lavoro e le prestazioni abbiamo fatto grandi passi avanti. Noi dobbiamo essere ambiziosi e mai presuntuosi. Dobbiamo migliorare, tutti vogliono lottare per le posizioni più alti soprattutto per motivi economici. Sono tutti avvelenati per poter stare nelle prime posizioni, io non voglio che siamo avvelenati ma coesi e compatti. Dobbiamo essere ambiziosi e per farlo dobbiamo lavorare molto. Ci sono tutti gli ingredienti, dobbiamo impastarli bene per farli uscire. C'è il pubblico, una società facoltosa, la possibilità di fare lo stadio e di far crescere la squadra... Se ultimamente ci sono stati dei probabili per raggiungere determinati obiettivi vuol dire che bisogna fare di più, non è sfortuna. È fondamentale fare delle valutazioni giuste. Le condizioni e gli ingredienti ci sono tutti".