Roma, Gasperini: "La miglior partita stagionale in casa. Quarto posto? Sarei contentissimo"

Sul fatto che la Roma non sia ancora attrezzata per lottare per lo scudetto Gasp si sbilancia: "Questo è abbastanza condivisibile. Io però ho questi ragazzi che danno l'anima e non è detto che se ti danno giocatori teoricamente più forti, poi abbiano lo stesso spirito, partecipazione e disponibilità. In questo momento siamo una buona squadra, lavoriamo per essere più forti ma giocare contro di noi non è facile per nessuno. Continuare con questo spirito è importante".