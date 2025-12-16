Logo SportMediaset

Calcio

Fifa Awards, medico del Regensburg vince Premio Fair Play

16 Dic 2025 - 18:49

Il medico Andreas Harlass-Neuking è il vincitore del FIFA Fair Play Award 2025. Medico specializzato in medicina dello sport e chirurgia sportiva, Harlass-Neuking ricopre il ruolo di medico sociale del club tedesco SSV Jahn Regensburg dal 1995. Lo scorso aprile, alla vigilia di un importante incontro di 2. Bundesliga tra Regensburg e Magdeburgo, disputato proprio a Magdeburgo, l'atmosfera di festa sugli spalti — tra cori e canti dei tifosi — si è improvvisamente interrotta quando un sostenitore della squadra di casa si è accasciato al suolo. Informato dell'accaduto dai giocatori, Harlass-Neuking si è precipitato nel settore dei tifosi locali, ha scavalcato una barriera ed è intervenuto prontamente per rianimare il tifoso. Il medico ha poi verificato che le sue condizioni fossero stabili, consentendone il trasferimento in sicurezza in un ospedale della zona. Le azioni decisive e salvavita compiute da Harlass-Neuking gli sono valse il Fifa Fair Play Award, un riconoscimento assegnato a giocatori, allenatori, squadre, ufficiali di gara o tifosi — singoli o gruppi — che si distinguono per comportamenti esemplari di fair play, dentro e fuori dal campo.

19:28
Pirateria, De Siervo: "Contrasto passa da crescita educativa e culturale"
19:16
Fifa The Best, Luis Enrique miglior allenatore
19:00
Fifa Awards, Dembélé miglior calciatore dell'anno
18:52
Fifa Awards, la rovesciata di Montiel vince il premio Puskas
18:49
