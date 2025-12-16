Fifa Awards, la rovesciata di Montiel vince il premio Puskas

Il Fifa Puskás Award 2025 è stato assegnato a Santiago Montiel per la sua spettacolare rovesciata realizzata con l'Independiente contro l'Independiente Rivadavia. Il golazo è arrivato durante una partita della Liga Profesional de Fútbol argentina nel maggio 2025, quando il 25enne — cugino dell'eroe mondiale argentino Gonzalo Montiel — ha sfidato le leggi della fisica scagliando un sinistro potentissimo da fuori area. "Non ci ho pensato, ho solo calciato", ha dichiarato Montiel dopo la sua prodezza candidata insieme ad altri dieci gol straordinari. Con questo successo diventa il secondo argentino consecutivo a conquistare il premio, seguendo le orme di Alejandro Garnacho, vincitore nel 2024. Il riconoscimento prende il nome dal leggendario attaccante ungherese Ferenc Puskás, celebre per le sue giocate individuali di rara bellezza. Il premio celebra i gol più spettacolari realizzati nel periodo di eleggibilità, compreso tra l'11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025.